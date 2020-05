Eselfarm „Asinella“ droht das Aus

Ärger mit dem Amt

Die Gebäude der Eselfarm „Asinella“ in Pähl sollen ohne Baugenehmigung errichtet worden sein. Darum droht ihnen der der Abriss. Außerdem soll der Betrieb der Eselfarm laut ihrer Betreiberin Anahid Klotz an diesem Ort in Außenbereich nicht mehr zulässig sein. Er müsse als Gewerbebetrieb in ein Gewerbegebiet.