Tragischer Frontalunfall auf der Ortsumfahrung fordert zweites Todesopfer

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag auf der Ortsumfahrung Pähl gekommen. Am Tag danach folgte eine weitere Schreckensmeldung.

Update am 25. Mai 2019, 22 Uhr: Mittlerweile ist auch der 68-Jährige aus Dießen an seinen lebensbedrohlichen Verletzungen verstorben. Er war aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten.

Zunächst touchierte er ein seitlich entgegenkommendes Auto eines 75-Jährigen aus Gauting, danach kam es zur Frontalkollision mit dem Auto eines 47-Jährigen aus Peißenberg. Der 47-Jährige verlor noch an der Unfallstelle sein Leben. Nun ist auch der Unfallverursacher gestorben.

Der Gautinger blieb unverletzt.

Schlimmer Frontalunfall auf der Ortsumfahrung Pähl

Pähl – Ein 47-jähriger Autofahrer aus Peißenberg hat am Freitagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Ortsumfahrung Pähl sein Leben verloren. Zwei Kleinwagen waren frontal zusammengestoßen.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall, an dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren, gegen 15.15 Uhr. Aus noch ungeklärter Ursache war ein 68-jähriger Dießener, der in Fahrtrichtung Herrsching unterwegs war, auf die Gegenfahrspur geraten. Dort kollidierte der Wagen zunächst mit dem Auto eines 75-jährigen Gautingers, der zum Glück unverletzt blieb. Anschließend stieß die Unfallverursacherin allerdings noch frontal mit dem Auto des Peißenbergers zusammen, der hinter dem Gautinger in Fahrtrichtung Weilheim unterwegs gewesen war.

+ © EMANUEL GRONAU

Der 47-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, der 68-Jährige aus Dießen erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen.

Der Sachschaden ist noch nicht bezifferbar. Die Staatsstraße blieb aufgrund der Erstellung eines Gutachtens bis in die frühen Abendstunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr umgeleitet.

jvr

Unfall bei Pähl mit drei Fahrzeugen - ein Mann stirbt

Erstmeldung um 18 Uhr: Pähl – Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall, an dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren, gegen 15.15 Uhr. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Pkw in Fahrtrichtung Herrsching auf die Gegenfahrspur geraten. Dort kollidierte der Wagen zunächst mit dem Pkw eines 75-jährigen Gautingers, der nach derzeitigem Stand unverletzt blieb.

+ Ein tragischer Einsatz auch für die Feuerwehrkräfte. © EMANUEL GRONAU

Anschließend kollidierte der Unfallverursacher frontal mit einem weiteren Auto, das hinter dem Gautinger in Fahrtrichtung Weilheim unterwegs war. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen ins Unfallklinikum Murnau geflogen.

Die Identitäten des Getöteten und des Schwerverletzten sind noch nicht final geklärt. Die Staatsstraße ist aufgrund der Erstellung eines Gutachtens noch komplett gesperrt. Der Verkehr wird durch die Feuerwehr umgeleitet.