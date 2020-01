Fuchsjagd bei Kerschlach: Strafanzeige abgewiesen

Dieser Fuchs, der schwer verletzt von Hunden in einen Garten in Kerschlach gehetzt wurde, sorgte vor einem Jahr für Schlagzeilen.

Laut Generalstaatsanwaltschaft lag kein Rechtsverstoß vor

von Stephanie Uehlein

Eine Drückjagd, bei der in einem Garten in Kerschlach ein verletzter Fuchs erschossen wurde, sorgte für viel Aufsehen und rief Tierschützer auf den Plan. Die Generalstaatsanwaltschaft stellte nun fest, dass es in dem Fall zu keinem Rechtsverstoß gekommen sei. Die Tierrechtsorganisation PETA fordert jetzt verstärkt ein Verbot der Fuchsjagd in Deutschland.