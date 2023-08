„Wider den Paragrafen-Dschungel“ - Esel-Liebhaberin nach Streit mit Behörden für bundesweiten Preis nominiert

Von: Katrin Kleinschmidt

Eselliebhaberin: Anahid Klotz auf ihrem Hof in Pähl. © Katrin Kleinschmidt

Jahrelang hat sich Anahid Klotz mit Behörden um den Erhalt ihrer Eselfarm und Landwirtschaft gestritten. Ihre Ausdauer brachte ihr auch die Nominierung für den Werner-Bonhoff-Preis ein.

Pähl – Sie schalteten Anwälte ein, schrieben Widersprüche, zogen vor Gericht und brachten einige Ortstermine hinter sich: Anahid Klotz und ihr Mann Gerhard Gregori haben um den Erhalt der Asinella-Eselfarm und ihrer Landwirtschaft im Außenbereich von Pähl gekämpft. Mit Erfolg. Mittlerweile konnte sich das Paar mit dem Landratsamt, das ursprünglich den Abriss zahlreicher Anlagen erwirken wollte, auf die Duldung des Anwesens einigen. Für ihre Willensstärke winkt Klotz nun eine Auszeichnung. Sie ist eine der drei Nominierten für den bundesweit ausgeschriebenen „Werner-Bonhoff-Preis-wider-den-§§-Dschungel“.

Dieser wird einmal jährlich von einer Stiftung vergeben (siehe Kasten). Der Fall von Klotz ist über ein Kontaktformular auf deren Homepage eingereicht worden, teilt Judit Lodemann, Referentin der Stiftung auf Nachfrage mit. „Im weiteren Verlauf haben wir uns mit Frau Klotz ausgetauscht und einige fallrelevante Unterlagen gesichtet, um den Fall zu verifizieren“, schildert sie. Für den Wettbewerb in diesem Jahr standen mehr als 70 Kandidaten zur Auswahl. Zehn davon kamen in die engere Auswahl, die schließlich von einer Jury genauer betrachtet wurden.

Die Stiftung präsentiert auf ihrer Homepage rund 130 Fälle aus den vergangenen Jahren. Einige Beispiele stammen ebenfalls aus Bayern, Anahid Klotz ist aber die erste Unternehmerin aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, deren Probleme die Stiftung aufgegriffen hat.

Drei Personen sind für „Werner-Bonhoff-Preis-wider-den-§§-Dschungel“ nominiert

Sie wählten letztlich drei Nominierte aus, von denen einer den Preis am 15. November bei einer feierlichen Verleihung in Berlin erhalten wird. Neben Klotz steht mit Johanna Röh eine selbstständige Tischlermeisterin aus Alfhausen (Niedersachsen) zur Auswahl. Sie machte auf den Missstand aufmerksam, dass es schwangere Selbstständige im Vergleich zu Angestellten deutlich schwieriger haben – zum Beispiel beim Thema „Mutterschutz“. Sie startete eine Petition, die knapp 112.000 Menschen unterzeichneten und stieß so Debatten um eine Gesetzesänderung an. Der dritte Nominierte ist Reiner Herrmann, der die Interessengemeinschaft NRW-Soforthilfe gegründet hat, in der sich rund 10.000 Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen zusammenschlossen, um sich gegen die Verwaltungspraxis und Rückzahlungsbescheide des Landes NRW zu wehren. Die Jury, die bereits die Vorauswahl traf, wird auch über den Sieger entscheiden.

Zeigt, „dass mein Fall doch hohe Wellen schlägt“

Die Auswahl von Anahid Klotz begründet die Stiftung in einer Pressemitteilung damit, dass ihr Fall veranschauliche, „mit welchen überraschenden existenziellen Bedrohungen durch die Verwaltung ein etabliertes Vorhaben auch noch nach Jahrzehnten ringen kann“. Das zeige Verbesserungsbedarf auf. Die Stiftung kritisiert, dass der historische Bauernhof jahrzehntelang akzeptiert worden sei. Selbst die Esel, mit denen Klotz pädagogische und therapeutische Angebote geschaffen hat, werden seit 2008 gehalten. 2020 veranlasste das Landratsamt dann plötzlich Baukontrollen und drohte eine Abrissverfügung an „für diverse Gebäude, an denen sich jahrzehntelang niemand störte“, wird in der Pressemitteilung kritisiert.

Klotz ist froh darüber, dass die schwierigen Jahre der Ungewissheit seit der Einigung mit dem Landratsamt vorbei sind. Die Nominierung „beeindruckt mich“, sagt sie. Die Pählerin weiß nicht, wer sie für den Preis vorgeschlagen hat. Die Stiftung hatte sich nach dem Hinweis bei ihr gemeldet. Viele Unterlagen reichte sie ein, viele Fragen beantwortete sie. „Es wurde juristisch sehr gründlich untersucht“, sagt sie. „Sie wollten Fakten sehen.“ Das zeige ihr, sagt Klotz, „dass mein Fall doch hohe Wellen schlägt“. Ihr Ticket für die Fahrt zur Preisverleihung in Berlin sei schon gebucht, die Übernachtung bei einer alten Schulfreundin vereinbart. „Ich bin gespannt“, sagt sie. „Und ich freue mich auf die Fahrt in die Hauptstadt.“

Weitere Informationen zu Stiftung und Preis gibt es online unter www.werner-bonhoff-stiftung.de