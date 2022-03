Bürgerentscheide in Pähl: Krachende Niederlage für Gemeinde

Teilen

Viele Stimmen mussten die Helfer am Sonntagabend in Pähl zählen – rund die Hälfte der Bürger hatte sich bei den Bürgerentscheiden beteiligt. © Alfred Schubert

Über die Hälfte der wahlberechtigten Pähler beteiligten sich an den beiden Bürgerentscheiden zum Rathausneubau. Rund drei Viertel von ihnen wollen diesen Neubau nicht.

Pähl – Aus zwei Gründe hatten Wahlhelfer in Pfarr- und Gemeindezentrum (PGZ) in Pähl und im Feuerwehrhaus in Fischen mit wenig Arbeit gerechnet. Zum einen war die Beteiligung an der Briefwahl sehr hoch, zum anderen war herrliches Frühlingswetter, was viele Bürger für einen Aufenthalt im Freien nutzten. Auf den Wanderwege und am Ammersee wimmelte es von Spaziergängern und Sonnenbadenden. Zur Halbzeit – abgestimmt wurde von 8 Uhr bis 18 Uhr – waren erst 50 Bürger ins PGZ und ins Feuerwehrhaus erst 32 der 2055 wahlberechtigten Bürger gekommen.

Extrem viele Briefwahl-Stimmen

Dies hätte nicht für das Quorum gereicht, auch wenn die zweite Halbzeit genauso gut gelaufen wäre. Ein gültiges Ergebnis erfordert die Stimmen von 20 Prozent der Wahlberechtigten, also von 411 Bürgern. Dieses wurde jedoch dadurch erreicht, dass weit über 1000 Bürger ihre Stimme schon vorab per Brief abgegeben hatten. Gegen 21 Uhr lag schließlich das vorläufige Ergebnis vor. Beim Ratsbegehren für den Neubau des Rathauses haben sich 325 Bürger dafür und 934 dagegen ausgesprochen. Beim Bürgerbegehren, das gegen den Neubau gerichtet war, kreuzten 959 Bürger an, dass die kein neues Rathaus wollen, 285 sprachen sich für den Neubau aus. Da bei beiden Bürgerentscheiden das Quorum von 411 Stimmen erfüllt ist und sich die beiden Ergebnisse nicht widersprechen, ist das Ergebnis der Stichfrage ohne Bedeutung.

Bürgermeister Werner Grünbauer, der wie die Mehrheit des Gemeinderats den bereits beschlossenen Neubau des Rathauses will, sieht jetzt keine Chance mehr, das Vorhaben umzusetzen. Der derzeit von der Schule als Religionszimmer genutzte Sitzungssaal müsse wieder für das Rathaus verwendet werden und an der Schule müssten Container als Raumerweiterung für die ab 2026 geforderte Ganztagsbetreuung aufgestellt werden. Eine Alternative sei ein Neubau der Schule, „aber dann sind wir pleite“, so Grünbauer.

Er erwartet jetzt von den Freien Wählern, die den Neubau des Rathauses ablehnen, einen konkreten Lösungsvorschlag für die beiden Probleme der Gemeinde: altes sanierungsbedürftiges Rathaus mit hohen Energiekosten und zu kleine Schule. Es genüge nicht, nur gegen etwas zu sein, „man muss auch sagen, wie man es besser macht“, so Grünbauer.

Alfred Schubert