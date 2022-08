War es ein Racheakt? Zehn Zentimeter lange Nägel im Maiskolben – Polizei ermittelt

Von: Johannes Thoma

Fassungslosigkeit bei Teresa (links) und Christina Grünbauer. Sie zeigen einen der mit Nägeln durchstochenen Maiskolben. © Gronau

Was Teresa Grünbauer am Freitag fand, machte sie auch Tage später noch fassungslos: Rund zehn Zentimeter lange Zimmerernägel steckten in den Maiskolben.

Pähl – Beim ersten Mal dachte Teresa Grünbauer an einen Zufall. Doch als sich der mit einem Metalldetektor ausgestattete Maishäcksler nach wenigen Metern erneut abschaltete, ging sie der Sache auf den Grund. Dann fand sie immer mehr von den etwa zehn Zentimeter langen Nägeln.

Schockierender Fund im Maisfeld: Zehn Zentimeter lange Nägel

Nach dem Fund durchkämmte sie mit ihrer Schwester Christina und Helfern das rund ein Hektar große Maisfeld an der Straße zwischen Pähl und Fischen. Immer wieder wurden sie dabei fündig, meist waren die Nägel – bislang fanden sie rund 50 – in Hüft- oder Schulterhöhe angebracht. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Weil ihre Eltern im Urlaub sind, versorgen Teresa und Christina Grünbauer derzeit den Hof mit Mutterkuhhaltung und Pferden. Ansonsten ist ihre Mutter für den Hof zuständig. Dass das Maisfeld vom Täter zufällig ausgewählt wurde, glaubt Teresa Grünbauer nicht. Das hänge sicher mit dem Amt ihres Vater zusammen. Einen bestimmten Verdacht hat sie auch, weiter wollte sie sich dazu aber nicht äußern.

Racheakt gegen den Bürgermeister? 5000 Euro Belohnung

Der Betrieb der Grünbauers wurde in der Vergangenheit schon öfter Opfer von Beschädigungen: Mehrfach wurden in den vergangenen 18 Monaten Siloballen aufgeschnitten, Glasscherben auf die Pferdekoppel und unter Maschinen und Fahrzeuge gestreut. „Und mit den Nägeln im Maisfeld hat sich jetzt jemand richtig viel Mühe gemacht“, sagt sie.

Die Schwestern haben eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise zum Täter ausgesetzt. So hoch ist in etwa auch der Schaden, der der Familie durch die Kosten für die Leihmaschinen und den Ernteausfall entstanden ist. (jt)

