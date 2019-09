Aiwanger nennt Grünbauer „Lügenbaron“

Der Streit um den umstrittenen Straßenausbau in Pähl zieht immer weitere Kreise. Jetzt hat sich sogar Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) in die Debatte eingeschaltet und Bürgermeister Werner Grünbauer als „Lügenbaron Münchhausen“ bezeichnet.

Pähl – Seit Monaten kämpfen Anwohner mehrerer Straßen in Pähl und Fischen gegen den Ausbau ihrer Straßen, der sie zum Teil hohe Summen kosten wird: 90 Prozent der Ausbaukosten werden auf sie umgelegt, weil es sich um eine so genannte Ersterschließung (Strebs) handelt, auch wenn es die Straßen so schon seit Jahrzehnten gibt.

In ihrem Protest sind die Anwohner durchaus kreativ, unter anderem haben sie (an eine mitgebrachte Tür) Protestthesen ans Rathaus genagelt. Sauer sind sie vor allem auf Bürgermeister Werner Grünbauer, dem sie vorwerfen, allen Gesprächen auszuweichen. Zuletzt kam es in der Bürgerversammlung zum Eklat, weil Grünbauer das Thema ausklammern wollte – die Ausbaugegner verließen daraufhin wütend den Saal.

+ Auf den Pähler Bürgermeister Werner Grünbauer sind derzeit nicht alle Bürger aus Pähl und Fischen gut zusprechen. © Emanuel Gronau

Jetzt hat sich Grünbauer im örtlichen Mitteilungsblatt zu Wort gemeldet, und das mit deutlichen Worten. Er habe wenig Verständnis, dass die Anwohner Druck auf den Gemeinderat ausüben. „Es ist nicht akzeptabel, dass dem Gemeinderat Korruption und Erpressung unterstellt wird“, schreibt Grünbauer.

Ein Verzicht der Beiträge wäre ein Affront gegenüber den Bürgern, die bereits Beiträge geleistet haben. Neben weiteren Argumenten betont Grünbauer auch, es gebe keinen Ermessensspielraum. „Deshalb sind Gespräche, die auf den Verzicht von Beiträgen abzielen, nicht zielführend.“

Grünbauer greift Freien Wähler an

In diesem Kontext greift der Bürgermeister die Freien Wähler an, die im Landtag ab 2021 erfolgreich die Ersterschließung alter Straßen abgeschafft haben. Grünbauer zitiert Aiwangers angebliches Wahlversprechen: „Wir schaffen die Ersterschließungsbeiträge vollständig ab. Bürger werden nicht mehr zur Kassse gebeten. Die Gemeinden erhalten hierzu vollen finanziellen Ausgleich vom Staat.“

Leider habe Aiwanger dieses Versprechen nicht mal ansatzweise umgesetzt, die Gemeinde habe keinen Handlungsspielraum und müsse wie bisher 90 Prozent der Kosten abrechnen, so Grünbauer. „Anstatt die Gemeinde verantwortlich zu machen, sollten sich die Anlieger an Herrn Aiwanger oder unsere Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete Susann Enders wenden“, schreibt Grünbauer zum Schluss.

Die haben sich jetzt tatsächlich eingeschaltet und auf die Vorwürfe reagiert. Enders sagte, Grünbauer nutze das Gemeindeblatt in fragwürdiger Weise, um seine eigene politische Meinung zu äußern, und schrecke vor Stimmungsmache und leider auch Falschbehauptungen nicht zurück: „Betroffene können zu 100 Prozent von lästigen Beiträgen bei Altstraßen befreit werden, diese Regel gilt seit einem Jahr“, so Enders.

Aiwanger: Grünbauer hat „große Ähnlichkeit mit Lügenbaron Münchhausen“

Auch Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger keilt zurück und wirft Grünbauer vor, „große Ähnlichkeit mit dem Lügenbaron Münchhausen zu haben“, weil er unwahre Dinge behaupte. Von einer generellen Abschaffung der Ersterschließung sei nie die Rede gewesen. „Wenn der Bürgermeister seine Behauptung belegen kann, zahle ich ein 50-Liter-Fass Bier für die nächste Bürgerversammlung.

+ Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger nennt den Pähler Bürgermeister einen „Lügenbaron“. © dpa

Wenn nicht, erwarte ich, dass er diese 50 Liter für seine Bürger bezahlt, als Strafe für seine Märchenstunde im Gemeindeblatt.“ Ob betroffene Straßen Altstraßen sind, müssten Juristen vor Ort bewerten. „Ob sie jetzt saniert werden, müssen Bürgermeister und Gemeinderat entscheiden“, betonte Aiwanger.

