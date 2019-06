Wieder Unfall bei Pähl: Auto fährt nahezu ungebremst auf Stauende auf

Kurze Zeit nach dem tödlichen Motorradunfall auf der B2 kam es ganz in der Nähe zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt.

Pähl - Ein Unfall passierte am heutigen Freitagnachmittag gegen 13 Uhr auf der Staatsstraße 2056. Laut Auskunft der Weilheimer Polizei hatte sich auf der Ortsumfahrung in Richtung Süden ein kleinerer Stau gebildet. Ein Autofahrer fuhr nahezu ungebremst auf das letzte Auto am Stauende auf.

Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort, die Straße ist komplett gesperrt. Einer der Verletzen wurde mit einem Hubschrauber ins Unfallklinikum geflogen.

Weitere Infos folgen in Kürze.

mm

Ganz in der Nähe auf der B2 bei Pähl ist es bereits am Freitagmorgen zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorradfahrer starb.