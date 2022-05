Pähler Umfahrung: 25-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Von: Theresa Kuchler

Am Samstag ist es auf der Pähler Umfahrung zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. © Ralf Ruder

Am Samstag ist ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Gauting auf der Pähler Umfahrung tödlich verunglückt. Eine 77-jährige Autofahrerin hatte ihn beim Linksabbiegen übersehen.

Pähl - Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag (14. Mai) auf der Staatstraße 2056 Höhe Pähl gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war zu dieser Zeit eine 77-jährige Autofahrerin auf der Kreisstraße WM9 von Raisting kommend in Richtung Pähl unterwegs. Als sie an der Einmündung zur Staatsstraße 2056 nach links abbiegen wollte, übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 25-jährigen Motorradfahrer aus Gauting. Der junge Mann befuhr mit seinem Motorrad die Staatsstraße in Richtung Weilheim.

Es kam zur Kollision im Bereich der Fahrertüre des Autos. Der Motorradfahrer verstarb durch den Aufprall sofort an der Unfallstelle. Die 77-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Beifahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

An dem Motorrad und dem Pkw entstand Totalschaden im Gesamtwert von ca. 18 000 Euro. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter beauftragt, der vor Ort an der Unfallstelle die näheren Umstände des Verkehrsunfalls untersuchte. An der Unfallstelle wurde durch die Straßenmeisterei Weilheim eine Umleitung eingerichtet, die Straße war bis ca. 20 Uhr gesperrt. Die Feuerwehren Pähl und Weilheim waren mit ca. 40 Mann vor Ort.

