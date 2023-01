Bürgermeister kritisiert: „Pähl hat ein Problem mit großen Projekten“ - Eine persönliche Entscheidung traf er schon

Werner Grünbauer sieht wichtige Aufgaben anstehen. © Schubert

„Es war ein sehr bewegtes Jahr“, so Werner Grünbauer im Rückblick auf 2022. Es sei zwar erfreulich gewesen, dass die Corona-Pandemie in Pähl mit sieben Impfterminen gut gemeistert worden sei, es habe aber Probleme bei der Umsetzung von Vorhaben gegeben.

Pähl – „Sehr beeindruckend waren für mich die Besuche in Winnyzja und Lemberg“, so Grünbauer, diese hätten ihm die Augen geöffnet, „wie gefährlich die Situation für den Westen ist“. Daher sei auch der Katastrophenschutz ein wichtiges Thema gewesen. Falls es zu einem Blackout komme, müsse die Gemeinde vorbereitet sein und den Bürgern möglichst viel Sicherheit und Unterstützung bieten.

Für 2023 sieht Grünbauer große Herausforderungen auf die Gemeinde zukommen, besonders was die Finanzierung der Vorhaben betrifft. Wenn die Wirtschaft schlecht laufe, könnte es Einbrüche bei der Gewerbesteuer geben.

2023 stehen in Pähl drei große Projekte an

In Pähl stehen dieses Jahr drei große Projekte an. Die geplante Tagespflege wird nach aktuellem Stand rund vier Millionen Euro kosten. Finanziell weniger ins Gewicht fallen wird die Verbesserung der Kinderbetreuung, für die die Einrichtung eines Waldkindergartens angestrebt wird. Dritter großer Posten auf der Agenda ist die Erweiterung des Gewerbegebiets. „Damit wollen wir nicht nur Platz für heimische Betriebe schaffen“, so der Bürgermeister, „sondern auch Arbeitsplätze für unsere Bürger erhalten oder sogar vermehren.“

Ein großes Projekt wird laut Grünbauer hingegen noch nicht im kommenden Jahr umgesetzt, auch wenn es ein wichtiges Thema sein wird: die dringend fällige Sanierung des Rathauses oder dessen Neubau. Beides werde „richtig teuer werden“. Er rechne mit „mindestens zwei Millionen Euro Mehrkosten“ gegenüber der Variante, die der Gemeinderat wollte, die aber von den Bürgern mehrheitlich abgelehnt worden ist. Geplant war ursprünglich ein Neubau neben der Kleinen Schule, sodass das jetzige Rathaus von der benachbarten Grundschule genutzt werden könnte.

Auch Nahwärmenetz für öffentliche Gebäude als Wunsch

„Pähl hat ein Problem mit großen Projekten“, so Grünbauer, es sei „sehr schwierig, visionäre Projekte umzusetzen“. Ein Beispiel dafür sei das neue Rathaus, das die Bürger nicht wollen. Gerade die langfristige Planung sei aber Aufgabe der Politik. In diesem Sinn müssten auch Energie gespart und Energienetze aufgebaut werden. Außerdem bräuchte Pähl ein Nahwärmenetz für die öffentlichen Gebäude.

Grünbauer: „Ich werde wieder kandidieren“

Eine große Entscheidung für dieses Jahr hat der Bürgermeister schon getroffen: „Ich werde wieder kandidieren.“ Er habe sich dies lange und gründlich überlegt und mit seiner Familie abgesprochen. Diese stehe dahinter, trotz der Anfeindungen in den vergangenen Jahren.

Grünbauer, der ins Amt gewählt wurde, nachdem sein Vorgänger Klaus Pfeiffer zur Halbzeit gekündigt hatte, sieht rückblickend die ersten fünf Jahre als „relativ entspannt“ an, seit sieben Jahren sei aber die Politik nur noch getrieben worden. Zuerst seien die Flüchtlinge gekommen, dann wirtschaftliche Probleme, schließlich der Krieg, die Energieknappheit und die Inflation. Das „Versagen der großen Politik“, die Infrastruktur privatisiert und Abhängigkeiten von ausländischen Lieferanten geschaffen habe, wirke sich jetzt auch auf die Gemeinden und jeden einzelnen Bürger aus. „Erfahrung ist wichtig“, so Grünbauer angesichts der aktuellen Lage zu den künftigen Anforderungen an einen Bürgermeister. Dies habe ihn zur erneuten Kandidatur bewogen.

Alfred Schubert

