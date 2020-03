Bayern-Star Thomas Müller spendiert Schnitzel und Schweinsbraten für die Corona-Helden seiner Heimat

Mit einer besonderen Aktion macht Fußball-Weltmeister Thomas Müller in seiner Heimat von sich reden.

Pähl – Bayern-Star Thomas Müller spendiert Schnitzel und Schweinebraten für die Helden des Corona-Alltags. Am Freitag, 27. März, und Samstag, 28. März, erhalten laut einer Pressemitteilung die Personen, die derzeit den Coronavirus trotzen und mit ihrer Arbeit „das öffentliche Leben im Landkreis Weilheim hochhalten“, zwischen 12 und 19 Uhr in den Pähler Gaststätten „Alte Post“ und „Neue Post“ ein warmes Essen spendiert.

In der „Alten Post“ gibt es Schweinebraten mit Kartoffelknödel to go und in der „Neuen Post“ alternativ ein Schnitzel mit Kartoffelsalat to go.

Thomas Müllers Dankeschön an alle „die zeigen, wie wichtig sie für uns sind“

Dies solle ein kleines Dankeschön an die Leute in seiner Heimat sein, die derzeit in den verschiedensten Bereichen den Erhalt der Grundversorgung sicherstellen: seien es Ärzte oder Krankenschwestern, Apotheker, Pflegeoersonal, Mitarbeiter von Lebensmittelgeschäften und der Müllabfuhr, Polizei und Feuerwehr, die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, Briefträger, Paket-, Lkw- und Busfahrer „und alle anderen, die unser gerade jetzt zeigen, wie wichtig sie für uns sind“, so Müller.

Thomas Müller dankt in seinem Schreiben allen, die in dieser schwierigen Phase für die Menschen in seinem Heimatlandkreis da seid und weiterhin die Stellung halten. „Wir befinden uns derzeit in einer Ausnahmesituation, wie es sie in den letzten 75 Jahren nicht gegeben hat. Im Landkreis Weilheim haben sich leider inzwischen schon rund 100 Personen infiziert. Ich versuche mit dieser Aktion einen kleinen Beitrag für die Menschen in meiner Heimat zu erbringen, die derzeit für unsere Gesellschaft Großartiges leisten“, sagt der Fußballweltmeister von 2014.

Die Gaststätten bitten, bei der Essensabholung den nötigen Abstand von zwei Metern einzuhalten und Rücksicht zu nehmen. set