Üble Beleidigungen gegen Vize-Bürgermeisterin in Audio-Botschaft

Teilen

Die stellvertretende Bürgermeisterin von Pähl erwägt, Strafanzeige gegen den Verfasser der Beleidigungen zu stellen. © IMAGO/Westlight

Ein Unterstützer des zurückgetretenen Marius Bleek erhebt schwere Vorwürfe gegen Ursula Herz. Die will eventuell Strafanzeige stellen.

Pähl – Warum will Wahlsieger Marius Bleek (29) das Amt des Pähler Bürgermeisters nicht antreten? Darüber rätseln die Bürger, seitdem Bleek vergangenen Donnerstagabend in einer „persönlichen Bekanntmachung“ auf der Webseite der Gemeinde seinen Rückzug mitgeteilt hatte.

Bleek war von dem bis dahin noch nicht in Erscheinung getretenen „Vertrauensbündnis für Pähl und Fischen“ als Kandidat gegen Amtsinhaber Werner Grünbauer rekrutiert worden – und Objektkünstler Wolfgang Z. Keller, einer der Initiatoren des Vertrauensbündnisses, bringt in einer inzwischen viral gehenden Audio-Botschaft an die „lieben Mitbetroffenen“ etwas Licht ins Dunkel.

Er beschuldigte Pähls zweite Bürgermeisterin Ursula Herz sowie von Bleek „nicht näher benannte Leute“, ihm Steine in den Weg gelegt zu haben. Bleek habe Keller in seinem Telefonat vor der Rücktrittsankündigung gesagt, er wolle sich nicht zum „Hanswurst“ machen vor einem Gemeinderat, der grundsätzlich gegen ihn eingestellt sei.

Audio-Botschaft gipfelt in wüsten Beleidigungen

Keller fasste die Vorwürfe gegen Ursula Herz „aus verlässlicher Quelle“ so zusammen: Sie habe rumerzählt, Bleek hätte sich um nichts gekümmert und sich nirgends sehen lassen und er habe nicht die Absicht, nach Pähl zu ziehen. Dabei war Bleek nach Kellers Aussage bei den Feuerwehren in Pähl und Fischen, habe mit den Leitungen von Schule und Kindergarten gesprochen und sich sogar von einem Gemeindemitarbeiter im Unimog durch den Ort fahren lassen. Kellers Audio-Botschaft gipfelt in einem höchst beleidigenden Schimpfwort gegenüber Ursula Herz.

Auf Anfrage zeigte sich die kommissarische Bürgermeisterin Herz empört über die Audio-Botschaft: „Damit ist ein Punkt erreicht, wo wir etwas dagegen setzen müssen. Das ist Mobbing und Verleumdung höchsten Grades.“ Das sehe auch die Mehrheit des Gemeinderates so. Man müsse das als Impuls zur Beendigung der internen Grabenkämpfe sehen.

Ex-Bürgermeister Grünbauer: „Pähl wohl inzwischen unregierbar“

Herz freut sich über die vielen Solidaritätsbekundungen von Gemeinderäten und Bürgern, die ihr den Rücken stärken. Einige Gemeinderäte haben Herz zu einem privaten Treffen vor der offiziellen Sitzung am Donnerstag eingeladen. Hier soll beraten werden, wie man mit der Angelegenheit umgehen und eventuell Strafanzeige gegen Keller stellen wird.

Asinella-Eselfarmerin Anahid Klotz, wegen Baustreitigkeiten erbitterte Grünbauer-Gegnerin und eifrige Befürworterin der Bleek-Kandidatur, war völlig überrascht von dessen unerwartetem Rücktritt. Aber sie zeigt Einsicht, dass ein auswärtiger Bewerber ohne Kenntnis der Gemeinde-Internas wohl doch nicht der Richtige war: „Lieber ein Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende.“

Auf Anfrage sagte der abgewählte Bürgermeister Werner Grünbauer, dass „Pähl wohl inzwischen unregierbar“ sei. Viel Missstimmung sei ausgehend von den Streitigkeiten mit den Freien Wählern wegen der unleidlichen Straßenausbausatzung entstanden. Grünbauer ist gespannt, wie es in der Gemeinde weitergeht. Er wird es aus der Ferne verfolgen, nachdem er seit Sonntag in Italien Urlaub macht. VON DIETER ROETTIG