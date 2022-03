Unnötige Vollbremsung: Zwei Grundschüler verletzt, Schulbusfahrer angezeigt

Von: Katrin Kleinschmidt

An dieser Haltestelle in Fischen stiegen die Schüler an dem Morgen ein. Auf der Strecke Richtung Aidenried bremste der Busfahrer dann plötzlich stark ab. © Ralf Ruder

Eine Vollbremsung hat ein Schulbusfahrer in Fischen gemacht – anscheinend aber nicht, weil das verkehrsbedingt notwendig gewesen wäre. Das hat Konsequenzen.

Fischen – Ein dickes Knie bei einem Mädchen und eine schmerzende Nase bei einem Burschen: Das ist das Ergebnis eines mutmaßlich unnötigen Bremsmanövers eines Schulbusfahrers in Fischen. „Glücklicherweise ist nichts Schlimmeres passiert“, sagt Sören Lohmeier, Vater der Neunjährigen. Damit ein solcher Fall auch nicht wieder vorkommt, hat der Fischener Anzeige erstattet und sich beim Regionalverkehr Oberbayern (RVO) beschwert.

Die Polizei Weilheim bestätigt, dass in dem Fall ermittelt wird. Noch müssten mehrere Beteiligte gehört werden. „Dann muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, wie es weitergeht“, heißt es aus der Inspektion. Im Raum stehen eine fahrlässige Körperverletzung sowie ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

Gegen Trennwand und Handgriff geknallt

Wie Lohmeier berichtet, stieg seine Tochter mit anderen Grundschülern am Mittwochmorgen gegen 7.50 Uhr in Fischen in den Schulbus. Unterwegs habe der Fahrer den im vorderen Bereich sitzenden Kindern von einem Unfall erzählt, der sich kurz zuvor ereignet haben soll und bei dem ein Spiegel kaputtgegangen sei. Um den Kindern den Unfallvorgang zu demonstrieren, habe der Fahrer auf Höhe des Ortsausgangs Fischen, auf der Straße Richtung Aidenried, plötzlich und stark abgebremst. „Vor dem Bus soll kein Fahrzeug gefahren sein“, beschreibt Lohmeier. „Meine Tochter sagte, der Bus sei dann so langsam gefahren, wie sie rennen könnte.“ Das Mädchen rutschte durch das abrupte Bremsen auf ihrem Sitz nach vorn, stieß gegen eine Trennwand und verletzte sich am Knie. Ein anderer Bub sei mit dem Kopf nach vorn auf einen Handgriff geknallt und habe sich an der Nase verletzt. „Er hat gleich geweint.“

Das alles erfuhr der Vater am Mittwochabend, als er sich nach dem Abendessen mit seiner Tochter unterhielt. Lohmeier fragte danach bei Nachbarn, ob deren Kinder Ähnliches geschildert hatten – und das hatten sie. Daraufhin wurde er aktiv, wandte sich an Polizei und RVO. Weil das Knie der Tochter zudem dick wurde, suchte die Familie am Donnerstag einen Arzt auf. Er diagnostizierte eine Prellung, die Neunjährige darf mehrere Tage keinen Sport machen, am Montag war das Knie noch immer geschwollen.

RVO-Niederlassungsleiter „schockiert“ und „erschüttert“

Beim RVO ist man angesichts des Geschehens „sehr schockiert, es tut uns sehr leid“, sagt Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer. „Das ist ein ganz wichtiges Thema bei uns. Da wurde eine rote Linie ganz weit überschritten.“ Das Unternehmen habe bereits vergangene Woche eine Stellungnahme des Busfahrers eingefordert. Zudem wurden weitere Schüler befragt – mehrere Kinder schilderten das Geschehen ähnlich.

„Wir prüfen nun sämtliche uns zur Verfügung stehenden arbeitsrechtlichen Möglichkeiten“, versichert Kreutzer. Er sei seit mehr als 20 Jahren im Geschäft, habe von so einem Vorfall aber noch nie gehört. „Wir sind erschüttert“, sagt er. „So etwas geht einfach nicht.“