Die einen jubeln, die anderen schimpfen: Wasserleitungsbau sorgt für Umleitung

Von: Dieter Röttig

Auch an der Abbiegung der Dießener Straße Richtung Herrsching kommt es wegen der Erneuerung der Wasserleitung zu Verzögerungen zwischen der Kapelle „Maria Hilf“ und dem Kupfermuseum (r.). Weitere Sperrung wegen Ampelbau © DIETER ROETTIG

Während sich die Fischener auf ihre neuen Wasseranschlüsse freuen, sind die Bürger im Nachbardorf Raisting genervt. Denn während der umfangreichen Bauarbeiten noch bis zum 11. September gilt eine Vollsperrung der Weilheimer Straße von Fischen nach Pähl.

Pähl/Raisting - Autofahrer von Herrsching kommend in Richtung Weilheim und weiter müssen über die Dießener Straße bzw. Birkenallee bis zur Abzweigung nach Raisting und dann durch das Nadelöhr der Gemeinde fahren, um wieder auf die ST 2056 zu gelangen.

Gerade in Stoßzeiten des Berufsverkehrs oder wenn ein landwirtschaftliches Gefährt vorneweg tuckert, gibt es lange Staus. Doch ein Ende ist in Sicht. Die Bauarbeiten sollen wie geplant bis zum 11. September abgeschlossen sein, wie Robert Enthaler von den für das Bauvorhaben zuständigen AWA-Ammersee Wasser- und Abwasserbetrieben im Gespräch mit der Heimatzeitung versicherte. Grabungen und Leitungsbau seien abgeschlossen und die Druckproben erfolgreich durchgeführt worden.

Sobald das positiv erwartete Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchungen vorliegt, wird die Hauptwasserleitung eingebunden und dann erfolgen die Hausanschlüsse.

Aktuell gibt es zudem Durchfahrtsverzögerungen von der Einmündung der Dießener Straße Richtung Herrsching. Hier wird der Verkehr mit einer stationären Ampelanlage halbseitig geregelt. Denn auch das Teilstück von der Kapelle „Maria Hilf“ bis zum Kupfermuseum bekommt eine neue Wasserleitung. Ab Ende August stehen an der ST 2056 weitere Bauarbeiten an, diesmal veranlasst vom Staatlichen Bauamt in Weilheim. An der Einmündung der Staatsstraße in die Bundesstraße B 2 nördlich von Wielenbach werden Fundamente für eine Ampelanlage errichtet.

Deshalb wird die Linksabbiegespur auf der B2 Richtung Dießen und Herrsching für ca. zwei Wochen gesperrt. Die beschilderte Umleitung erfolgt über die Kreisstraße WM 9 und Pähl. Von der ST 2056 aus Fahrtrichtung Norden bzw. Herrsching wiederum ist das Einbiegen auf die B 2 möglich. Die Maßnahme erfolge laut dem Bauamt wegen der vielen Verkehrsunfälle, die es in diesem sensiblen Bereich gegeben habe. Die Ampelanlage werde für eine Reduzierung der Unfallzahlen sorgen. Weitere Sperrung wegen Ampelbau