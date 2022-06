Festival am Samstag in Peißenberg: „Gasoline Gang“ startet wieder durch

Das Flair längst vergangener Tage ist am morgigen Samstag wieder beim „Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival“ in Peißenberg zu spüren. Das Foto entstand 2019. Foto: Ruder © Ruder

Lange mussten Oldtimerfreunde warten, doch nach der pandemiebedingten Zwangspause in den letzten beiden Jahren kann das „Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival“ jetzt endlich wieder stattfinden. Am Samstag, 18. Juni, ist es soweit.

Peißenberg – „Wir sind bestens vorbereitet“, sagt Franco Colle, der Vorsitzende der „Gasoline Gang“. Mit seinen Vereinskameraden ist er bereits seit Mittwoch dabei, die Tiefstollenhalle und den Platz rundherum herzurichten. Mitarbeiter von Gemeinde und Bauhof sowie die Feuerwehr helfen tatkräftig mit. „Es werden uns keine Steine in den Weg gelegt“, freut sich Colle über die Unterstützung von vielen Seiten.

Los geht es mit den Festival, das zuletzt 2019 stattfand, am morgigen Samstag, 18. Juni, um 10 Uhr, wenn die alten Fahrzeuge – alles bis Baujahr 1975 ist erlaubt – einfahren dürfen und vorgestellt werden. Sollte der Platz um die Halle zu voll werden, kann auch eine weitere Fläche an der Alten Kohlenwäsche genutzt werden.

Ab 12 Uhr gibt es Livemusik. Das Duo „Record Hop“ wird über das Gelände ziehen und die Gäste unplugged unterhalten. Auch ein Pinstripe-Künstler ist unterwegs und verziert Helme und Fahrzeuge nach Wunsch.

Fahrzeuge in fünf Kategorien werden ab 15 Uhr prämiert

An der Händlermeile sind unter anderem eine Haarstylistin, ein Barbershop und Klamottenverkäufer zu finden. Für die Verpflegung mit Herzhaftem, Süßem und Getränken ist ebenfalls gesorgt.

Ab 15 Uhr werden die Fahrzeuge in fünf Kategorien prämiert. Ab 17 Uhr geht es dann auf der Freiluftbühne rund. Zunächst treten „Billy and the Booze Birds“ auf und bieten authentischen 1950er-Jahre-Rock’n’Roll; ab 19 Uhr folgen „The Milestones“, die ein abwechslungsreiches Rockprogramm im Gepäck haben.

In der Halle wird bis weit in die Nacht weitergefeiert

„Egal, wie schön das Wetter ist, um 22 Uhr ist draußen Schluss“, erklärt Colle, denn alle Auflagen sollen penibel eingehalten werden, um Probleme zu vermeiden. Wer um diese Zeit noch nicht genug hat, kann aber in der Halle weiter feiern, wenn die französischen Rockabilly-Größen von „Jake Calypso & His Red Hot“ loslegen. Um 0.30 Uhr übernehmen „The Rockin’ Midgets“, die alte Bekannte beim Peißenberger Oldtimerfest sind.

Parken: Für Besucher des Festivals, die ohne Oldtimer anreisen, stehen ausreichend kostenfreie Parkplätze zur Verfügung: Sowohl am Moosleiten-Parkplatz als auch am Festplatz daneben, der extra geöffnet ist, können Autos abgestellt werden.

Ursula Gallmetzer

