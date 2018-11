120 treue Alpenvereinsmitglieder geehrt

Wenn bei der Alpenvereinssektion Peißenberg samt ihrer Ortsgruppe Hohenpeißenberg die Edelweißfeier in der Tiefstollenhalle ansteht, ist das einer der Höhepunkte im Vereinsleben der Marktgemeinde: Heuer wurden dabei 120 Mitglieder geehrt. Zudem gab es viel zu berichten.

Der Alpenverein ist mit seinen rund 4000 Mitgliedern der größte Verein in der Marktgemeinde – dementsprechend groß war die Besucherzahl bei der Edelweißfeier in der Tiefstollenhalle. In seinem Bericht ließ der Vorsitzende, Manfred Beier, ein ereignisreiches Alpenvereinsjahr Revue passieren.

Das größte Projekt der Peißenberger und der Hohenpeißenberger Alpenvereinsmitglieder war die Sanierung der Hörnlehütte, die die Sektion Peißenberg auf dem Hörnle unweit der bewirtschafteten Hütte unterhält. Wie die Pressesprecherin der Alpenvereinssektion, Gabi Muhs, mitteilt, mussten das Dach saniert und das Obergeschoss gedämmt werden. Da dazu schwere Baugeräte auf die Terrasse fahren sollten, musste zunächst ein belastbares Fundament gebaut werden.

Der Vorsitzende der Ortsgruppe Hohenpeißenberg, Ludwig Eggersdorfer, hatte die Bauleitung für das ganze Projekt. Bereits im Herbst 2017 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Weil der Winter überraschend Einzug hielt, mussten die Fundamente teilweise in gefrorenen Boden gerammt werden. Anfang April 2018 war der Schnee weg, und die letzten Bretter konnten auf der Terrasse montiert werden. Die Bauarbeiten verliefen ohne Probleme, sodass die Hörnle-Hütte ab Mitte August wieder für die Mitglieder zur Verfügung stand.

Die Peißenberger Alpenvereinsmitglieder haben auch heuer wieder Skitouren, Schneeschuhhochtouren, Bergwanderungen Berg- und Klettersteigtouren unternommen, die sie unter anderem auf den Scharnitzer Zunterkopf, auf den großen Rettensteinauf den Seeblaskogel, den Sulzkogel und den Schochen führten. Zudem wurde ein Mountainbike-Alpencross-Tour organisiert.

Zudem hat der Alpenverein heuer bei einem vom Landratsamt angebotenen Vereinscoaching teilgenommen.

Viel Raum nahm die Ehrung der 120 langjährigen Mitglieder bei der Edelweißfeier ein. Caspar Müller aus Peißenberg ist 75 Jahre Vereinsmitglied und damit der Dienstälteste. Er musste in Abwesenheit geehrt werden. Auch die jüngsten Mitglieder hatten ihren Auftritt: Die „Murmlis“ (Kinder 6-10) und die „Mammuts“ (10-13 Jahre) berichteten von den Touren der vergangenen Saison.

Für das musikalische Berggefühl sorgten die „Mitternochtsmusi“ und der Bergsteigerchor.

Kathrin Hauser