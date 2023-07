„Job-Event“ der Superlative in der Eishalle in Peißenberg

Rund 600 Besucher informierten sich gleich am ersten Abend des „Job-Events“ über Ausbildung und Beruf. Mitmachaktionen kamen gut an

1200 Besucher

Von Kathrin Hauser schließen

In den vergangenen Jahren ist das „Job-Event“, das „Neuorientierung null-acht 12“ in Peißenberg anbietet, jedes Mal noch ein wenig größer ausgefallen: Nach der Tiefstollenhalle, ging es in die Wörther Turnhalle, heuer war nun die Eishalle Veranstaltungsort.

Peißenberg – Den größten Teil des Jahres steht die Eishalle in Peißenberg Wörth ganz im Zeichen des Eissports. Am Montag und Dienstag drehte sich alles um Job und Ausbildung in der Peißenberger Eishalle. Katharina Panholzer, Sabine Ostermann und Nicola Schackmann waren mit ihrem „Job-Event“, das sie mit „Neuorientierung nullacht 12“ anbieten, nun schon zum fünften Mal zu Gast in Peißenberg – und diesmal in der Eishalle. Schließlich mussten 60 Aussteller – Behörden, Firmen und Einrichtungen – mit ihren Ständen untergebracht werden.

Job-Event auf zwei Tage aufgeteilt

Am Montagabend ist nur ein kleiner Teil der Eishalle abgetrennt, der Rest ist mit Arbeitgebern und Ausbildungsplatzanbietern sowie Besuchern gut gefüllt. Auch wenn sich die Reihen gegen Ende des ersten Tages schon ein wenig lichten. Nur noch wenige Jugendliche – einige mit ihren Eltern – streifen von Stand zu Stand und lassen sich beraten.

Nachdem „Neuorientierung nullacht 12“ viele Jahre lang Ausbildungs- und Jobmesse an einem Tag angeboten hatten, sind die Veranstalterinnen inzwischen dazu übergegangen, das „Job-Event“ an zwei Tagen stattfinden zu lassen. „Es bietet sich an, dass am ersten Abend Eltern mit ihren Kindern gemeinsam kommen, und am nächsten Tag die Schulklassen da sind“, sagt Nicola Schackmann. Der erste Abend richte sich an Erwachsene, die Jobs suchen, sowie an Jugendliche, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind.

Das Konzept ging auf

Das Konzept ging offensichtlich auf: „Die Messe heuer war in Peißenberg nicht nur Quadratmeter-mäßig die größte, sondern auch nach der Anzahl der Besucher“, sagt Schackmann. 600 Besucher seien am ersten Abend gezählt worden und 600 am zweiten Tag, sodass am Wochenanfang 1200 das „Job-Event“ in der Eishalle aufsuchten.

Die Klassen, die am Dienstag die Eishalle aufsuchten, hatten sich zuvor angemeldet. Die Schüler hatten jeder einen Job-Speeddating-Termin und die Möglichkeit, verschiedene Vorträge zu den Themen „Ausbildung“ und „Beruf“ anzuhören. „Es war ziemlich quirlig, aber die Besucher kamen gleich verteilt“, sagt Schackmann, sodass die Aussteller den Andrang gut bewältigen konnten. Insgesamt habe sie gute Rückmeldungen von den Betrieben, Firmen und Einrichtungen erhalten. „Die waren sehr happy“, so Schackmann.

Den Termin für das „Job-Event“, wie von verschiedenen Schulen vorgeschlagen, vom Herbst auf die letzte Schulwoche vor den Sommerferien zu verlegen, sei eine gute Entscheidung gewesen, sagt die Veranstalterin. „Die Noten sind gemacht und die Schüler haben eine ganz andere Muße“, so Schackmann: „Sie sind viel länger in der Halle geblieben. Es war fast ein bissl gesellig.“

Auch die verschiedenen Mitmachaktionen der Aussteller seien gut angekommen. So konnten die Besucher des „Job-Events“ zum Beispiel Nägel einhauen, einen Bagger bedienen, üben, bei einem Herzstillstand zu reanimieren, und eine kleine „Zarges-Box“ als Spardose bauen. Insgesamt habe sich die Eishalle als Messeort so gut geeignet, dass Schackmann sich vorstellen könnte, dort auch im kommenden Jahr wieder das „Job-Event“ zu veranstalten.

Mitmachaktionen kamen gut an