Ein Bausachverständiger, der Rehe rettet: Andreas Wachlinger entdeckt 18 Kitze an einem Wochenende

Von: Boris Forstner

Tief ins Gras ducken sich die jungen Rehkitze – dort droht ihnen ein qualvoller Mäh-Tod. © Andreas G. Wachlinger

Das Absuchen von Wiesen per Drohne, um versteckte Rehkitze zu entdecken, wird immer beliebter. Einer, der seit kurzem dabei ist, ist Andreas Wachlinger aus Peißenberg. Er hat große Pläne.

Peißenberg – Bis vor kurzem war es noch üblich, dass viele freiwillige Helfer eine Wiese abgehen, um versteckte Kitze zu entdecken. Die jungen Rehe werden von ihren Eltern oft stundenlang im Gras abgelegt, dank fehlenden Eigengeruchs können die Tiere von Fressfeinden nicht gewittert werden. Doch der fehlende Fluchtreflex ist bei Traktoren und ihren Mähwerken fatal.

„Mit einer Thermaldrohne spart man natürlich wahnsinnig viel Zeit und kann viel größere Flächen absuchen“, sagt Wachlinger. Der 53-jährige Peißenberger ist eigentlich nicht der typische Tierretter. Er ist Maler- und Lackierermeister und arbeitet als Bausachverständiger. Dafür fliegt er mit seiner Drohne oft Hausfassaden ab – und seit vergangenem Jahr auch Wiesen. „Ich kenne einige Jäger, die haben mich mal gefragt, ob ich sie unterstützen kann“, sagt Wachlinger. Daraus wurde an manchen Tagen ein Full-Time-Job.

20 Hektar in 20 Minuten überprüft

Vergangenes Wochenende zum Beispiel hatte er so viele Termine, dass er am Samstag um 3 Uhr morgens aufgestanden ist und erst um 15.30 Uhr wieder daheim war, am Sonntag war es ähnlich. „Das sind drei bis vier stressige Wochen, das geht schon“, sagt Wachlinger, der sich als Selbstständiger seine Zeit einteilen kann. Gerade jetzt im Frühjahr ist die gefährlichste Zeit für die Rehkitze, weil die ersten Wochen nach der Geburt mit der ersten Mahd zusammenfallen.

Seit zwei Jahren rettet Andreas Wachlinger Kitze. © Andreas Wachlinger

Wie andere Rehkitzretter freut sich Wachlinger, wenn sich Jäger und Landwirte bei ihm anmelden und ihn bitten, dass er ihre Felder absucht. „Das läuft per Mundpropaganda, ich arbeite auch eng mit den Pollinger Rehkitzrettern zusammen, die sogar zwei Drohnen haben“, sagt Wachlinger. Auch die Peißenberger Jagdgenossenschaft sei mittlerweile mit Wärmebildkamera-Drohnen ausgerüstet, das nehme immer mehr zu – zur Freude der Retter. Wenn er die korrekten GPS-Daten eingeben kann, fliege die Drohne den Bereich quasi alleine ab, er muss dann nur noch auf den Bildschirm schauen. „Ich schaffe 20 Hektar in 20 Minuten, dafür braucht man ohne Drohne mit vielen Helfern locker zwei Stunden“, sagt Wachlinger.

Reh wird vorsichtig an den Rand der Wiese getragen

Und die Erfolgsquote kann sich sehen lassen: „Meine Trefferquote beträgt 100 Prozent“, sagt Wachlinger stolz. Morgens sei es einfacher, da hebt sich das Reh im Gras deutlicher ab. Mittags kann ein leuchtender Punkt auch ein aufgeheizter Maulwurfshügel sein. Er dirigiert die Helfer dann hin – „manchmal sind sie fast auf ein Kitz draufgestiegen, weil man es im Gras wirklich nicht sieht“, sagt Wachlinger. Vorsichtig mit Grasbüscheln an den Händen werde das kleine Reh dann an den Rand der Wiese getragen, wo es von der Geiß abgeholt wird. 18 Rehkitze hat er dieses Jahr schon vor den Messern der Mähwerke gerettet, an besagtem Samstag allein neun. Auch diese Woche ist er wieder gefragt.

Mit der Thermodrohne ist das Reh im Gras deutlich zu erkennen, unten nähern sich zwei Helfer. © Andreas Wachlinger

Meistens wenden sich Jäger an ihn, nur wenige Landwirte und dabei vor allem Biobauern. Das ärgert ihn ein bisschen, vor allem, wenn er Diskussionen über Sinn und Unsinn von Rehkitzrettungen mitbekommt. „Denn der Landwirt oder der beauftragte Lohnunternehmer hat die Pflicht zur Wildsuche vor der Mahd, um Wildtiere vor dem Mähtot zu bewahren“, weiß Wachlinger. Tue er das nicht, verstoße er gegen §17 des Tierschutzgesetzes. „Das kommt dem vorsätzlichen Töten von Wirbeltieren ohne vernünftigen Grund gleich“, sagt Wachlinger.

Rehkitzsucher retten nicht nur die Tiere

Dem Jagdpächter gebiete es aufgrund seiner Hegepflicht, sich an der Suche vor der Mahd zu beteiligen. Tut er das nicht, so kann ihm das im schlimmsten Fall die Versagung des Jagdscheines kosten, sagt er mit Verweis auf einen aktuellen Fachbericht des Vize-Jägerchefs aus Nordrhein-Westfalen. „Die Rehkitzsucher und die Helfer sind somit kein zu belächelndes Völkchen, sondern schützen Wildtiere vor den Tod und andere vor harten Strafen“, sagt Wachlinger.

Zudem fahren die Landwirte entspannter zur Mahd. „Die haben oft ihre Kinder dabei. Für die ist es auch kein schöner Anblick, wenn sie ein übermähtes Rehkitz sehen“, sagt Wachlinger. Er will nun einen Verein gründen, um die Rehkitzrettung noch breiter in die Bevölkerung zu tragen.