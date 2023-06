20 Jahre Peißenberger Kulturverein - Ein Feuerwerk krönte das Jubiläumsfest

Teilen

Statt eines offiziellen Festakts unterhielt das Duo Pianotainment. © ralf ruder

Seit 20 Jahren existiert der Peißenberger Kulturverein. Das wurde am Samstag mit einem ganzen Tag voller Darbietungen an und in der Tiefstollenhalle gefeiert.

Peißenberg – Den Gründungstag des Kulturvereins läutete die „Koitabach Musi“ bayerisch auf der Terrasse der Tiefstollenhalle ein. Abwechslungsreich wie auch das Programm, das der Kulturverein seit 2003 auf die Beine stellt, ging es am Nachmittag weiter. Samba gab es von „Pura Vida“, und die „MehrSaiter“ bedienten mit Akustikliedern die Besucher. Die Kinder konnten währenddessen Bockerlbahn fahren, sich von einer Künstlerin schminken lassen oder sich vor der Seifenblasenmaschine vergnügen.

Am Abend folgte die Festveranstaltung in der Halle. Bürgermeister Frank Zellner lobte das vielfältige Programm der Tiefstollenhalle. „Der Kulturverein sorgt regelmäßig für Momente, die das gesellschaftliche Leben in Peißenberg bereichern“, sagte er und betonte, dass dieses Engagement keineswegs als Selbstverständlichkeit gesehen werden könne.

Zwischen 1600 und 2000 ehrenamtliche Stunden

Wie viel tatsächlich hinter der Organisation der Events steckt, verdeutlichte Herbert Zoch: Zwischen 1600 und 2000 ehrenamtliche Stunden kommen bei den 16 bis 22 Veranstaltungen pro Jahr zusammen, die von insgesamt 150 Mitgliedern gestemmt werden. Vor allem die zwölf Vorstandsmitglieder sowie der Eventmanager würden einen großen Beitrag leisten.

Vor Corona seien es jährlich 4000 Besucher gewesen, die das Programm jährlich in Anspruch nehmen, momentan sei die Zahl noch etwas geringer. Dennoch, so der Vereinsvorsitzende, böten die Veranstaltungen mit 50 bis 500 Besuchern ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt und seien „getragen von hohem künstlerischen Anspruch“.

Klein und Groß feierten mit dem Peißenberger Kulturverein. © Ralf Ruder

Dieser wurde bei einer Aufzählung vieler prominenter Gäste deutlich. „Es sind viele große Namen, auf die wir besonders stolz sind“, zeigte Zoch sich begeistert und verwies neben vielen Musikern auch auf die „Crème de la Crème“ der Kabarettszene.

Unterkriegen, so Zoch, lasse sich der Kulturverein nie. Auch wenn Corona eine schwierige Zeit gewesen sei und die Gagenvorstellungen vieler Künstler der Inflation folgen würden, werde weiterhin auf ein vielfältiges Programm in gewohnter Qualität geachtet. Das wurde im Anschluss mit dem Duo „Pianotainment“ belegt. Bereits 2021 waren die Allgäuer in Peißenberg aufgetreten. Mit ihrem Programm „Let me pianotain you“ bewegten sie sich mit viel Humor und Virtuosität zwischen den musikalischen Welten.

Publikum durfte mitmachen

Ob der der „Bayerische Defiliermarsch“ mit Boogie-Woogie-Elementen, „Happy birthday“ in landestypisch umgeschriebene internationale Klänge, Techno und Grunge mit Klassik vermischt oder Beethovens „Schicksalssymphonie“, die locker leicht mit Sambarhythmen verquickt wurde: Die selbst geschriebenen Arrangements der Musiker überzeugten.

Immer wieder durfte das „legendäre Peißenberger Mitmachpublikum“, wie Dorn scherzte, singen, abstimmen und Lieder erraten. Ganz zur Freude der beiden Pianisten, die sich das Konzert über die 88 Tasten des Flügels nebeneinandersitzend teilten.

Ein besonderes Schmankerl für diejenigen weiter hinten im Saal: Mit zwei Kameras wurden die Gesichter und die Hände der Musiker gefilmt und auf Leinwand übertragen, damit jede Bewegung an Händen und Gesicht erkannt werden konnte. So wurde die unglaubliche Spielfreude der beiden Allgäuer nicht nur hör- sondern auch gut sichtbar. Lustige Passagen gab es dabei zur Genüge wie beispielsweise beim Spiel „Piano-Hero“, bei dem es galt, alle auf der Leinwand angezeigten Töne auf der Klaviatur zu treffen.

Auf Pause wurde verzichtet

Für Erheiterung sorgte auch Dorns Taschenschlagzeug-Einlage, bei der er, an Fingern und Füßen mit Sensoren ausgestattet, wild umherfuchtelte und dabei trotzdem musikalisch präzise agierte. Und schweißtreibend am lauen Sommerabend war für die Musiker Queens „Bohemian Rhapsody“, bei der jegliche der vielen Stimmen am Flügel umgesetzt wurde.

Trotz Zeitnot – um 22 Uhr musste das Konzert fertig sein, weshalb auf eine Pause verzichtet wurde – gab es zwei Zugaben. Nach diesen konnten die Zuschauer dann das große Abschlussfeuerwerk eines abwechslungsreichen Tages voller Kulturhöhepunkte bestaunen.