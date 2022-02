320 Besucher kamen zur Hochzeitsmesse nach Peißenberg

In der Tiefstollenhalle drehte sich alles ums Heiraten

Kleidung, Torte, Dekoration, Frisur: Vor dem schönsten Tag im Leben muss allerhand organisiert werden. Inspiration für ihre Feier konnten sich angehende Brautpaare am Wochenende in der Peißenberger Tiefstollenhalle bei der Hochzeitsmesse „Dream Wedding“ holen.

Peißenberg – „Es sind viel weniger Leute als bei den Veranstaltungen vor Corona, aber die nehmen sich mehr Zeit“, so der Eindruck von Loretta Vinko, die auf der Messe für ihr Atelier warb, in dem sie unter anderem Brautstyling anbietet. „So kann ich intensiver beraten. Das schafft Vertrauen“, war die Peißenbergerin glücklich über zahlreiche vielversprechende Kontakte, die sie an ihrem Stand knüpfen konnte. Auch würdigte sie das Miteinander aller Ausstellenden. „Wir haben ein tolles Verhältnis zueinander“, spürte sie keinerlei Konkurrenzdenken.

Dem konnte Standnachbar Sebastian Tadday nur zustimmen und schwärmte von der Resonanz bei den Besuchern: „Es läuft besser als erwartet“, habe auch er bereits einige Termine mit zukünftigen Bräuten auf der Messe vereinbart. Gemeinsam mit seiner Frau Daniela bietet der Ohlstädter im Brautmodengeschäft „amorella“ derzeit über 300 Kleider an. Erst 2018 hatten die beiden es eröffnet. Nach zwei schwierigen Pandemiejahren waren die Taddays nun froh, sich endlich wieder vor Publikum präsentieren zu können. „Wir sehen es als Neustart“, lobte das Paar die Ansiedlung der Messe in Peißenberg. Der bisherige Veranstaltungsort in Garmisch sei abgelegener. „Nach Peißenberg kommen durch die zentrale Lage einfach mehr Leute.“

Geheiratet wird immer

Das bestätigte auch Conny Weber, die den Heiratswilligen am Stand das Trauringstudio ihres Arbeitgebers, dem Peißenberger Optik- und Schmuckgeschäft Weiss, präsentierte. „Wir hatten Bedenken“, gestand sie anfängliche Zweifel angesichts der Einschränkungen durch Corona. Doch sie wurde überrascht: „Das Einzugsgebiet ist richtig groß. Wir hatten heute schon Interessenten aus Augsburg“, staunte Weber und fügte schmunzelnd hinzu: „Geheiratet wird zum Glück immer.“

Und das ist einer der Gründe, warum sich Organisatorin Uschi Binner-Metzner nach der Coronapause bewusst dafür entscheid, die Hochzeitsmesse zu veranstalten. Zwar bedauerte sie, dass vor der Pandemie deutlich mehr Menschen auf ihre Veranstaltungen gekommen seien, dennoch: „Unter den gegebenen Umständen sind wir zufrieden“, so die Peißenbergerin. Über 320 Besucher konnte sie bei der zweitägigen Premiere der „Dream Wedding“ in ihrem Heimatort begrüßen. „Die Zusammenarbeit mit allen hier war hervorragend“, dankte sie Gemeinde, Bürgermeister, Ausstellenden und dem Team der St. Ulrich-Apotheke, das kostenfrei Coronatests vor dem Gebäude anbot, um den Anreisenden den Zutritt mit 2G+ zu ermöglichen.

Zu wenige Parkplätze

Der einzige Punkt, der nicht so gut geklappt habe, gab Binner-Metzner zu, sei die Parksituation gewesen. Aufgrund des schönen Wetters waren vor allem am Samstag viele Wanderer unterwegs, die den Parkplatz neben der Halle nutzten. Da wurde es eng für die Messegäste. Doch dieses Problem sei bis zum nächsten Jahr lösbar, denn die Messe, da ist die Organisatorin sicher, werde auf jeden Fall auch dann wieder in der Tiefstollenhalle stattfinden: „Wir planen jetzt schon für Februar 2023.“