500 Besucher bei „Dream Wedding“ in Peißenberg

Bei einer Modenschau konnten sich künftige Bräute ihre Hochzeitskleider aussuchen. © ruder

Zahlreiche Heiratswillige trieb es am Wochenende in die Peißenberger Tiefstollenhalle zur Hochzeitsmesse „Dream Wedding“. Begonnen bei der Location samt Dekoration über die Verpflegung bis hin zur Kleidung: Wer eine Hochzeit plant, konnte fast alles, was dafür nötig ist, finden.

Peißenberg – Gleich am Eingang zum Saal hatte sich die Pöckinger Konditorei Müller platziert. Mehrstöckige gebackene Kunstwerke begrüßten die Gäste beim Eintreten. Chef Daniel Stahl lobte die angenehme Atmosphäre der Messe. „Es ist nicht überfüllt, aber gut besucht. Wir kommen gut mit den Leuten ins Gespräch“, erzählte der in Peißenberg lebende Konditormeister. „Einen direkten Tortenklassiker gibt es derzeit nicht“, verriet seine Ehefrau Linda, die ebenfalls Konditorin ist. Allgemein seien rustikalere Torten gefragt, die aber dennoch schick aussehen.

Drehorgel und kunstvolle Torten

Der wohl außergewöhnlichste Aussteller war Drehorgelspieler Jürgen Schermukschnis. Er unterhielt die Besucher mit einem bunten Potpourri aus allen Musikgenres. Der Leiter des Penzberger Spielmannszuges will Menschen mit „wohlwollenden Klängen“ unterhalten und ist dabei sehr flexibel. Denn sein Instrument braucht keinen Stromanschluss und wird daher gerne für Trauungen im Freien gebucht.

Kreative Häppchen aller Art hatte Thorsten Schlittenbauer dabei, der das Peißenberger „Rosmarin Catering“ betreibt. Er lud die Besucher zum Probieren ein und hatte dabei schon vielversprechende Kontakte zu allerhand potenziellen Kunden.

Rund 500 Menschen waren es insgesamt, die sich das Wochenende über Inspirationen bei dem Hochzeitsevent holten. „Wir sind auf der Suche nach Dirndln, Ringen und einer Torte“, erzählte Margot Essl beim Flanieren durch die aufgebauten Stände. Sie und ihre Verlobte Andreea heiraten im Juni. „Es soll eine kleine Feier werden. Da brauchen wir nicht so viel“, zeigte die Peißenbergerin sich zuversichtlich, auf der Messe fündig zu werden.

Rund 500 Besucher suchten Inspiration

Für Begeisterung sorgten bei zahlreichen Paaren die beiden Modeschauen. Gut 200 Besucher scharten sich jeweils vor der Bühne, um die aktuellsten Trends zu erhaschen. Organisatorin Uschi Binner-Metzner war froh angesichts dieses Erfolgs und zeigte sich mit der ganzen „Dream Wedding“ zufrieden. Vor allem, dass viele Auswärtige – gerade aus Richtung München – angereist waren, freute die Peißenbergerin. Auch über das vielseitige Angebot der Aussteller war sie glücklich. „Die Atmosphäre hat einfach gepasst. Alle waren sehr nett“, lobte die Veranstalterin. Sie hat bereits die Tiefstollenhalle für das nächste Hochzeitsevent reserviert, das am 24. und 25. Februar 2024 stattfinden soll.