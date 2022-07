Neue Zeiten in Peißenberg: Ab heuer digitale Anmeldung zum „feripro“

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Präsentierten das Peißenberger „feripro“: (v.l.) die Rathausmitarbeiterinnen Theresa Wallenda und Marie-Sophie Strodl sowie Bürgermeister Frank Zellner. © Jepsen

Die großen Ferien stehen vor der Tür, und die Marktgemeinde kann mit einem bunten Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche aufwarten. Die Anmeldung erfolgt erstmals online.

Peißenberg – Ob Pumptrack, Scater-Anlage, Freibad oder Sportstadion und Marcello-Fun-Park: Die Marktgemeinde hat für Kinder und Jugendliche freizeittechnisch viel zu bieten. Und wem das nicht alles schon genug ist, der braucht auch in den Sommerferien keine Langeweile zu befürchten. Denn in Kooperation mit Vereinen und mit Privatanbietern hat die Gemeinde unter Federführung von Rathausmitarbeiterin Marie-Sophie Strodl ein vielfältiges Ferienprogramm zusammengestellt.

Das Spektrum reicht von Pizzabacken und einem Cocktailworkshop (natürlich alkoholfrei) über einen Erlebnistag an der Bockerlbahn bis hin zur Sonnenführung in der Sternwarte Eberfing und zu einem Skateboard-Camp. „Vielen Dank, dass sich die Vereine wieder bereit erklärt haben mitzumachen. Ohne sie würde es nicht gehen“, erklärte Bürgermeister Frank Zellner bei der Vorstellung des Peißenberger „feripro“.

Besonders aktiv ist das Jugendrotkreuz, das allein neun Programmpunkte anbietet – darunter einen „Schauderhaften Spaziergang“ und eine „Outdoor-Ferienaktion“. Auch der Luftsportverein Weilheim-Peißenberg beteiligt sich am „feripro“ – und zwar mit einem „Flug auf dem Pilotensitz“. Gut möglich, dass dann auch der Bürgermeister am Flugplatzgelände in Paterzell anwesend sein wird. Zellner ist bekanntlich selbst Segelflugpilot. Auch beim Töpferkurs für Kinder, den die Volkshochschule veranstaltet, wird der Rathauschef vermutlich anzutreffen sein: „Töpfern, das könnte meine Kinder interessieren.“

Die Corona-Pandemie ist zwar noch lange nicht überwunden, aber für das „feripro“ ist sie kein Hinderungsgrund. Die Veranstalter, so Zellner, hätten inzwischen eine gewisse Routine mit den Hygieneschutzbestimmungen entwickelt – und: „Nichts zu machen“, so der Rathauschef, „das ist ja auch keine Option.“ Neu ist in diesem Jahr, dass die Anmeldung für die einzelnen Programmpunkte online erfolgt. Nur in Ausnahmefällen ist der analoge Weg möglich: „Wir weisen keinen ab“, betont Bürgermeister Zellner. Aber regulär läuft die Anmeldung über www.peissenberg.feripro.de. Auf der Plattform gibt es für Interessierte nicht nur eine Programmübersicht, sondern auch alle Detailinfos zu den Teilnahmebedingungen und Kostenbeteiligungen.