Macht Rewe jetzt in Peißenberg dicht?

Von: Bernhard Jepsen

Der aktuelle Rewe-Standort im Peißenberger Einkaufspark. Ob die Filiale, die im Schatten des ehemaligen PKG-Kraftwerksgebäudes liegt, dort bestehen bleibt, ist fraglich. © jepsen

Eigentlich wollte die Supermarktkette „Rewe“ mit seiner Filiale vom Peißenberger Einkaufspark an die östliche Ortsperipherie umziehen (wir berichteten). Doch daraus wird nichts. Der Marktrat hat in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, für die von Rewe beabsichtige Aussiedlung keine Bauleitplanung in Gang zu setzen.

Peißenberg – Der Bau eines neuen Vollsortimenters auf einem von der Bundesstraße B 472 aus gut sichtbarem Grundstück in Nähe des Kreisverkehrs am östlichen Ortseingang: Das war der Plan, den der „Rewe“-Konzern vor ein paar Wochen in nichtöffentlicher Sitzung im Marktrat präsentiert hatte. Werbe- und marketingtechnisch wäre der Standort ideal gewesen. Und er wäre weit weg gewesen von der Konkurrenz, die Ende des Jahres mit Edeka und Lidl auf dem ehemaligen MTP-Gelände ihre Tore öffnen wird. Zudem wird sich der Müller-Drogerie-Markt in dem neuen Einkaufszentrum an der Schongauer Straße ansiedeln. Wohl auch deshalb ist für Rewe der bestehende Filial-Standort im Peißenberger Einkaufspark nicht mehr attraktiv genug. Doch eine Umsiedlung auf besagtes Grundstück an den östlichen Ortsrand wird es nicht geben. Wie Bürgermeister Frank Zellner (CSU) in einem Pressegespräch berichtete, hat der Marktrat in seiner jüngsten nichtöffentlichen Sitzung den Plänen einen Riegel vorgeschoben. „Wir werden für die gewünschte Ansiedlung kein Baurecht gewähren“, erklärte der Rathauschef – soll heißen: Es wird kein Bauleitverfahren eingeleitet. Die Gemeinde macht damit von ihrem planerischen Hoheitsrecht Gebrauch.

Der Ratsbeschluss, so Zellner, sei von einer breiten Mehrheit getragen worden. Ausschlaggebend sei gewesen, dass man die Strukturen des Einkaufsparks nicht zerstören wolle. „Wir hätten nichts gewonnen, wenn der Einkaufspark zur Hälfte leer steht, und dafür am Ortsrand ein neuer Supermarkt aufmacht.“ Zumal der Ortsteil „Dorf“ in Bezug auf den Lebensmitteleinzelhandel „ausreichend versorgt“ sei. Der Bürgermeister betonte, dass man den ablehnenden Beschluss nicht missinterpretieren dürfe. „Wir hätten Rewe weiterhin gerne in Peißenberg.“ Aber eben im Einkaufspark. Wie der Konzern nun reagieren wird, darüber kann Zellner nur spekulieren. Sowohl ein Wegzug als auch ein Festhalten am bestehenden Standort sei denkbar: „Es steht wohl beides im Raum“, mutmaßt Zellner. Rewe, so weiß er aus Gesprächen, würde das wirtschaftliche Umfeld im Einkaufspark als „schwierig“ bewerten.

Der Rewe-Konzern selbst hält sich auf Anfrage der Heimatzeitung bedeckt. Von der Pressestelle heißt es lediglich, dass man es bedauern würde, dass sich der Marktrat gegen den neuen Standort ausgesprochen und man keine Unterstützung für eine Verlagerung erhalten habe. Man werde nun „die weitere Entwicklung der Dinge genau beobachten“.

Natürlich, so Zellner, habe bei der Entscheidung des Marktrats auch das Thema „Flächenversiegelung“ eine Rolle gespielt. Das würde aber nicht heißen, dass das betroffene Grundstück im Außenbereich niemals baulich genutzt werden könne. „Es ist keine absolute Entscheidung“, sagte Zellner. Die Frage sei nur, für was man die Flächen verwenden würde: „Produzierendes Gewerbe müsste man sicher anders bewerten“, so Zellner.