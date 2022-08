Andrea Spirkls Abschied von Pension und Café „Andrea“ mit einem lachenden und einem weinenden Auge

Von: Kathrin Hauser

Andrea Spirkl in ihrem Café, das in den vergangenen rund 20 Jahren eine Art Zuhause für sie war. © Ruder

Das „Café Andrea“ war eine Institution in Peißenberg. Vor rund einem Monat hat Eigentümerin Andrea Spirkl ihr Café und ihre Pension an der Hauptstraße geschlossen. Die 65-Jährige geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge in Ruhestand.

Peißenberg – Dort, wo sich regelmäßig die Peißenberger zum Stammtisch, zum gemeinsamen Kaffee und zum Ratschen getroffen haben, ist nun ein Flohmarkt aufgebaut: Andrea Spirkl, die rund 18 Jahre das „Café Andrea“ und 21 Jahre die gleichnamige Pension an der Hauptstraße in Peißenberg geführt hat, verkauft und verschenkt derzeit ihr Inventar. Sie geht in Ruhestand.

Die Betten, Matratzen, Schränke und Nachttische aus den 25 Zimmern der Pension seien bereits abgeholt worden. „Da bin ich froh“, sagt die 65-Jährige. Gläser, Tassen, Teller, Vasen und andere Dinge, die sich in mehr als 20 Jahren Café- und Pensionsbetrieb angesammelt haben, will sie an einem Flohmarkttag noch verkaufen. „Damit ich nicht alles wegwerfen muss.“ Zum Flohmarkt wird die Tür des Cafés noch einmal offen sein – so wie das die Peißenberger rund 20 Jahre lang gewohnt waren.

Andrea Spirkl hat im Jahr 2001 als absoluter Neuling auf diesem Gebiet zunächst die Pension mit 25 Zimmern und drei Jahre später dann das „Café Andrea“ eröffnet. „Ich hatte ja eh Frühstücksbetrieb, da hat sich das mit dem Café angeboten, sagt die Peißenbergerin. Die „alte Burg“, wie sie das Haus an der Hauptstraße nennt, ist schnell ihr Zuhause geworden. Sie habe sich ein Zimmer eingerichtet und die meiste Zeit sei sie eh in der Pension und unten im Café beschäftigt gewesen, erzählt Andrea Sprikl: „Es ist viel Arbeit gewesen.“ Vor allem, weil sie vieles wie zum Beispiel den Kuchen selber gemacht habe.

An einen längeren Urlaub sei in all den Jahren nicht zu denken gewesen. „Ich hab’ immer da sein müssen.“ Dank eines Zimmermädchens, das in der Nachbarschaft wohne, habe sie ab und zu ein Wochenende verreisen können. Mehr sei nicht drin gewesen.

Dennoch habe ihr ihre Arbeit Freude gemacht, erzählt sie an einem Tisch im ehemaligen Café sitzend. Um sie herum stapeln sich die Dinge, die nun für sie ausgedient haben. „Ich hab’s immer gern gemacht. Wenn das nicht so ist, dann schmeißt du vorher hin.“ Vor allem der Kontakt mit den Gästen habe ihr gefallen.

Die Begegnungen mit den verschiedenen Menschen, mit den Stammkunden, denen, die regelmäßig zum Stammtisch ins „Café Andrea“ kamen oder über mehrere Jahre regelmäßig in der Pension übernachtet haben, die sind es auch, die ihr das Aufhören schwer machen. „Das tut schon arg weh“, sagt Andrea Spirkl. In all den Jahren sei ein freundschaftliches Verhältnis zu einigen Gästen gewachsen. „Man hat ja auch vieles möglich gemacht.“

Dennoch freut sich die 65-Jährige nun darauf, mehr Zeit mit ihren zwei Kindern, vier Enkelkindern und ihrer Mutter verbringen zu können, die ebenfalls in der Marktgemeinde leben. Für die Mutter bedeutet das Ende des Cafés auch eine Umstellung, denn sie war jeden Tag dort.

Zum ersten Mal seit 20 Jahren verreist Andrea Spirkl nun für eine Woche. Dann gibt es noch einen Flohmarkt und dann wird das Haus an den neuen Eigentümer übergeben. Es sollen vor allem Wohnungen und ein bis zwei Geschäfte darin entstehen. Andrea Spirkl zieht in eine kleine Wohnung in Peißenberg und das „Café Andrea“ ist Geschichte. „Am Anfang, wenn es dann nichts mehr zu tun gibt, wird es schon komisch werden“, vermutet sie. Aber sie ist sich ganz sicher, dass sie sich an ihr neues Leben gewöhnen wird. „Ich freue ich, mehr Zeit zu haben für meine Familie – und für mich.“