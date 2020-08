Aerotech in Peißenberg befindet sich in „schwieriger Phase“

Bis 2019 befand sich der Triebwerkszulieferer „Aerotech Peißenberg“ auf strammem Wachstumskurs. Doch der wurde jäh gestoppt – und das nicht nur durch Corona. Laut der Unternehmensführung ist die Liquidität aber vorerst gesichert.

Peißenberg – Aerotech ist der größte Arbeitgeber in Peißenberg. Wenn der Triebwerkszulieferer schwächelt, dann ist die Sorge im Ort groß. Das war schon 2013 so, als Aerotech nur haarscharf an der Insolvenz vorbeischrammte. Und das ist aktuell wieder der Fall. Schon seit längerem gibt es Gerüchte, dass es um die wirtschaftliche Lage des am Robert-Drosten-Platz beheimateten Unternehmens nicht zum Besten bestellt ist. Und tatsächlich: Aerotech hat mit dramatischen Umsatzeinbußen zu kämpfen. Statt den „normalen“ elf bis zwölf Millionen Euro Umsatz im Monat sind es aktuell nur bis zu vier Millionen, die verbucht werden. „Wir sind in einer extrem schwierigen Phase“, räumt Hans J. Steininger im Gespräch mit der Heimatzeitung ein.

Steininger ist über seine Firma „Apollo Capital Partners“ mit 65 Prozent Mehrheitsgesellschafter von Aerotech. Die restlichen 35 Prozent der Anteile gehören dem Bremer Luft- und Raumfahrtunternehmen „OHB SE“. Steininger ist inzwischen zwei bis drei Tage die Woche in Peißenberg. Er hat die operative Verantwortung als CEO übernommen – und daran wird sich vorerst auch nichts ändern. Der bisherige Geschäftsführer Michael Kern ist bereits seit September 2019 nicht mehr am Standort in Peißenberg tätig. Er kümmerte sich zuletzt nur noch um ein Joint-Venture in Mexiko. In diesem Monat trennen sich dann endgültig die Wege.

Aber was hat Aerotech wieder so in Schieflage gebracht? „Bis Mitte 2019 waren wir ganz gut unterwegs“, blickt Steininger zurück. Doch dann sei es zu einem „singulären Ereignis“ gekommen. Steininger meint damit die technischen Probleme an der Rolls-Royce-Triebwerksserie Trent 1000, die unter anderem im Boing-Dreamliner verbaut ist. „Das hat nichts mit unseren Teilen zu tun“, betont Steininger: „Aber der Marktanteil ist abgerutscht – und davon können wir uns nicht entkoppeln.“ Statt der anvisierten 150 Millionen machte man 2019 nur 120 Millionen Euro Umsatz. Was folgte waren unter anderem betriebsinterne Kosten- und Strukturanpassungen. Das erste Quartal 2020 lief dann laut Steininger auch wieder „super“ – bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie. Statt der geplanten 140 Millionen Umsatz wird man heuer nur 90 Millionen Euro machen. Die Folge: „Wir werden 2020 ein paar Millionen Verlust schreiben“, so Steininger.

Dennoch: Laut Steininger wird es mit Aerotech Peißenberg definitiv weitergehen: „Die Finanzierung der nächsten fünf bis sechs Jahre ist gesichert. Wir haben die Mittel das durchzustehen.“ Unter anderem sorgen staatliche Finanzhilfen für Liquidität – und Steininger sieht die Angelegenheit pragmatisch: „Es gibt auch ein Leben nach der Krise.“

Den Markt für Großraumflugzeuge sieht der Hauptgesellschafter infolge der Corona-Krise derzeit zwar „völlig am Boden“. Bei den Massenflugzeugen ist Steininger aber optimistischer: „Die sieben Milliarden Menschen auf der Erde werden irgendwann auch wieder das Fliegen anfangen.“ Auch wenn man sich nicht ganz vom Hauptkunden Rolls-Royce entkoppeln kann, versucht Aerotech neue Kunden an Land zu ziehen. Erste kleinere Aufträge mit MTU und General Electric konnten bereits fixiert werden. Steininger spricht diesbezüglich von einer „Sonderkonjunktur“ für das Unternehmen. Auch geht er davon aus, dass Rolls-Royce irgendwann die Nachrüstung über die Bühne gebracht haben wird. Aerotech werde auf alle Fälle im Triebwerksmarkt bleiben.

Keine betriebsbedingten Kündigungen Bislang hat es laut Hauptgesellschafter Hans J. Steininger noch keine betriebsbedingten Kündigungen bei Aerotech gegeben. Man wolle die schwierige Lage auch in den nächsten Monaten durch die Kurzarbeiterregelung abfedern: „Das ist ein smartes Mittel. Wir brauchen die staatliche Hilfe auch noch 2021.“ Eventuelle „Personalanpassungen“ wolle man so lange wie möglich hinausschieben. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 400 Arbeitnehmer. Zum Betriebsrat, so Steininger, würde die Unternehmensführung ein „offenes Vertrauensverhältnis“ pflegen. „Wir ziehen an einem Strang und versuchen, die Zukunft gemeinsam zu gestalten.“ Die Zahl der Neueinstellungen im Ausbildungsbereich habe man für September von zehn auf fünf reduziert. Nicht gebaut wird auch das geplante Logistikzentrum auf der Freifläche in Richtung Christoph-Bauer-Straße. Stattdessen soll das eigene Firmengelände für die Lagerung der Fertigteile „optimiert“ werden. Für das Rohstoffdepot will man extern eine Lagerhalle anmieten. Bislang nutzte Aerotech die leeren Hallen auf dem MTP-Gelände als Logistikzentrum. Das Areal wird jedoch geräumt und von MTP städtebaulich vermarktet

„Wir produzieren gute Qualität“, betont Steininger. Der ganze Maschinenpark sei auf die Triebwerksindustrie ausgerichtet, man sei auf die Branche fixiert: „Wir waren ein Luftfahrtunternehmen, wir sind eines und wir werden auch eines bleiben“, versichert Steininger. Seine Prognose: Sollte sich die Flugzeugindustrie nach dem Corona-Crash wieder erholen, werde man 2021 bereits wieder einen Umsatz von über 100 Millionen Euro und eine „Schwarze Null“ anpeilen – „und in den Folgejahren müssen wir dann wieder Geld verdienen.“

