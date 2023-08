Solarfelder in Peißenberg: Projekt nimmt weitere Verfahrenshürde

Von: Bernhard Jepsen

Bei einer Agri-PV-Anlage kann Sonnenstrom erzeugt werden, ohne dass viel landwirtschaftliche Fläche verloren geht. (Symbolbild) © Archiv

Im Herbst sollen die Bauarbeiten für die drei Agri-PV-Anlagen auf Peißenberger respektive Pollinger Flur, beginnen. Bauplanungsrechtlich ist das Projekt inzwischen so gut wie in trockenen Tüchern.

Peißenberg – Die von der Energiegenossenschaft Oberland geplante Errichtung von drei Agri-PV-Anlagen in Roßlaich, Strallen und Fendt hat eine weitere Verfahrenshürde genommen: So hat der Marktrat in seiner jüngsten Sitzung die Billigungs- und Auslegungsbeschlüsse für die jeweiligen Bebauungspläne und die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans abgesegnet. Das Gremium musste dabei unter anderem eine Abwägung der im Bauleitverfahren eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange vornehmen.

In diesem Kontext wies zum Beispiel das Landesamt für Denkmalpflege darauf hin, dass im Bereich Roßlaich Bodendenkmäler kartiert sind – und zwar Straßenzüge aus der römischen Kaiserzeit. Zur Montage der Photovoltaikmodule müssten deshalb ausschließlich Ramm- oder Schraubfundamente verwendet werden – „um den Eingriff in das Bodendenkmal zu minimieren“, wie es in der Stellungnahme des Landesamtes heißt.

Solarpläne in Peißenberg: Naturschutzbehörden melden keine „grundsätzlichen Bedenken“

Während von den Naturschutzbehörden keine „grundsätzlichen Bedenken“ gegen die Agri-PV-Anlagen angemeldet wurden, äußerten sich die Regierung von Oberbayern und das Landratsamt „Sachgebiet Städtebau“ kritisch bezüglich der Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild: „Die Anlage Roßlaich läge – von Huglfing kommend – im ansteigenden, beweideten Gelände, wo sich schließlich der Charakter gebende, weite Blick über ländliche Landschaft hinweg auf Peißenberg und den Hohen Peißenberg öffnet. Es stellt sich nun die Frage, ob die Peißenberger Bürger ihr Orts- und Landschaftsbild von einer Photovoltaikanlage industriellen Ausmaßes begleitet und beeinträchtigt sehen wollen“, monierte das Landratsamt.

Der Marktrat nahm die Stellungnahmen zur Kenntnis – mehr aber nicht: „Die Anlage in Roßlaich ist relativ klein“, argumentierte Marlene Theiner in der Gremiumssitzung. Die Mitarbeiterin des mit der Abwicklung des Bauleitverfahrens beauftragten Augsburger Planungsbüros „OPLA“ verwies zudem auf die vorgesehenen Bepflanzungen als Ausgleichsmaßnahmen, die zu einer „Aufwertung des Landschaftsbilds“ beitragen würden. Außerdem: „Was wären denn die Alternativen bei der Energiewende?“

Agri-PV berücksichtigt Belange der Landwirtschaft

„Nicht ganz so positiv“ fiel laut Theiner auch die Stellungnahme des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten aus – und zwar im Hinblick auf den Flächenverlust. Doch auch diesbezüglich hielt Theiner dagegen: Die Einschränkungen durch die aufgeständerten Module (Rinderweidehaltung ist möglich) würden maximal 15 Prozent der Fläche betragen. Es sei gerade der Vorteil von Agri-PV, dass die Belange der Landwirtschaft mitberücksichtigt werden.

In Bezug auf die geplante Anlage in Strallen teilte das Staatliche Bauamt in Weilheim in seiner Kommentierung mit, dass die Kreisstraße WM 13 nach der Schlagbergkuppe in Richtung Hohenpeißenberg ausgebaut und begradigt werden soll. Laut Theiner würden die Straßenbaupläne das PV-Projekt aber nicht tangieren.

Die Billigungs- und Auslegungsbeschlüsse für die Bebauungspläne und die Änderung des Flächennutzungsplans fielen im Marktrat mit großer Mehrheit, aber nicht einstimmig. Dagegen votierte Katrin Neumayr (AfD) – ohne Begründung.

