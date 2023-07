Aiwanger inspiziert Wasserstoffanlage bei „blueFLUX“ in Windkreut

Von: Bernhard Jepsen

Hubert Aiwanger war bei „blueFLUX“ in Peißenberg. © ralf ruder

Großer Besucher-Andrang in Windkreut: Mit über 250 Gästen feierte die Firma „blueFLUX“ und ihr Gründer Hubert Kohler die Einweihung einer mobilen Wasserstoff-Gasfüllanlage. Zudem wurde das Projekt „Versuchsgut Almwirtschaft“ vorgestellt. Mit dabei war ein prominenter Wasserstoff-Fan: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

Peißenberg – „Wahnsinn“, „gigantisch“: Das waren Begriffe, die man am Montagvormittag des öfteren von den Besuchern auf dem Gehöft von Hubert Kohler in Windkreut zu hören bekam. Dort, wo früher nur ein Wohnhaus und ein paar Garagen sowie Pferdeboxen standen, ist kräftig gebaut worden – unter anderem ein moderner Laufstall für 54 Rinder in Mutterkuhhaltung und ein großer Pferdestall. Und das ist noch nicht alles. Bald werden eine Maschinenhalle, ein Hofladen, ein Café, eine Reithalle, Seminarräume, ein Roundpen, ein Unterstand für die mobile Wasserstoff-Füllanlage und eine Halle hinzukommen, in die eine „blueFLUX“-Anlage sowie ein Gewächs- und Schlachthaus integriert werden sollen.

Eine Art Reallabor

Die oberhalb des Truppenübungsplatzes „Guselried“ gelegene „Almwirtschaft Windkreut“ soll eine Art Reallabor für die „blueFLUX“-Technologie sein. Es soll demonstriert werden, dass die Produktion von regenerativen Energien im Einklang mit landwirtschaftlichen Interessen funktioniert. Die „blueFLUX“-Technik sorgt für eine emissionsfreie Transformation von biogenen Abfällen wie Kuh- und Pferdemist in Torfersatzprodukte, Bio-Pflanzenkohle, grünen Wasserstoff und kohlendioxidneutraler Wärme. Ein innovatives Verfahren, das Aufsehen erregt – und Vertreter der „großen Politik“ wie Hubert Aiwanger anzieht.

Große Pläne hat die Firma „blueFLUX“ in Peißenberg. © Grafik

Bayerns Wirtschaftsminister schritt gleich nach seiner etwas verspäteten Ankunft (» SEITE 1) in Windkreut ans Rednerpult. Er legte ohne Umschweife los: Die Energiewende mit der Abkehr von fossilen Energieträgern würde nur mit Wasserstoff funktionieren. Ansonsten würde Deutschland Gefahr laufen, seine Industrie zu zerstören. Die „blueFLUX“-Technik und die Almwirtschaft seien ein „sehr praxistaugliches Beispiel“: „Man muss es einfach machen und die Praktiker vor Ort loslassen – ohne viel Theorieklimbim“, betonte Aiwanger. Der stellvertretende Ministerpräsident kam übrigens standesgemäß nach Windkreut angereist – mit einem wasserstoffbetriebenen Dienstwagen. „Ich bin sehr zufrieden damit“, sagte Aiwanger. Die Betankung funktioniere viel schneller als bei der Elektromobilität: „Wasserstoff ist die Lösung Nr. 1 und nicht 3b.“ Und: Die Wirtschaft brauche Planungssicherheit in Bezug auf die Antriebstechnik. Auch im Heizungsbereich könne Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen.

Dank beim Ehrengast

Hubert Kohler bedankte sich artig bei seinem Ehrengast. Aiwanger würde die Wasserstoff-Technik „pushen“: „Ich weiß nicht, warum die anderen das nicht machen“, so Kohler. Wen er mit „die anderen“ gemeint hat, führte er nicht näher aus. Auffällig ist, dass die Lobbyarbeit von „blueFLUX“ zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung hauptsächlich über die Freie-Wähler-Schiene läuft. Zwar sprach in Windkreut auch Landrätin Andrea Jochner-Weiß Grußworte („Die Almwirtschaft ist ein unglaubliches Projekt und ein Meilenstein für den Landkreis als Wasserstoffmodellregion“), doch die CSU spielte in Bezug auf „blueFLUX“ bislang eher eine Nebenrolle. Partei-Granden wie Alexander Dobrindt hat man im Zusammenhang mit dem Projekt zumindest noch nicht wahrgenommen. Ein Zufall? Wohl nicht. Der CSU-Kreisvorsitzende und Landesgruppenchef der Bundestagsfraktion verband mit Hubert Kohler früher eine Geschäftspartnerschaft. Es wird gemunkelt, dass die Kontakte zwischen den beiden nicht mehr ganz so gut sind.

Bei Kohler und Aiwanger sieht das anders aus. In die „blueFLUX“-Technik und auch in die Almwirtschaft flossen üppige Fördergelder. Die Freien Wähler stehen voll hinter den Subventionen: „Sie sind der Inbegriff eines mutigen Unternehmers“, schwärmte Florian Streibl, der Sprecher der FW-Landtagsfraktion, in seinem Grußwort über Kohler: „Ihr Erfolg ist der Wohlstand von Bayern für morgen.“ Die „blueFLUX“-Technologie sei „wegweisend“, weil sie zum Beispiel Kommunen Möglichkeiten schaffen würde, ihren Klärschlamm zu entsorgen. „Der große Vorteil der Technik“, so „blueFLUX“-Prokurist Uli Mach, seien die geringen Herstellungskosten. Zwei bis drei Euro pro Kilogramm Wasserstoff würden bei dem Verfahren anfallen. Die Elektrolyse sei da nicht konkurrenzfähig.

Aiwanger ließ sich beim späteren Rundgang über die Almwirtschaft alles erklären – auch die Versuchsanlage: „Sie gehen 100-prozentig davon aus, dass diese Anlage eine Tonne Wasserstoff in der Woche produzieren kann?“, wollte der Minister von Mach wissen. Dessen Antwort: „Dafür sind wir da.“ Nur seinen Dienstwagen konnte Aiwanger über die Füllanlage noch nicht auftanken. Für den Tankstellen-Betrieb in Windkreut liegt noch keine baurechtliche Genehmigung vor.