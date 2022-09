Impfzentrum: Neuester Corona-Impfstoff ab sofort vorrätig

Schutz gegen Omikron BA4/5-Varianten

Der neue Biontech-Impfstoff, der auch gegen die aktuell dominierenden BA4/5-Omikron-Varianten des Coronavirus wirksam ist, ist ins Impfzentrum in Peißenberg geliefert worden, berichtet dessen Leiter Christian Achmüller.

Landkreis – Er rechnet damit, dass die Nachfrage nach Viertimpfungen dadurch noch einmal zunehmen werde. Bereits Anfang September, als die ersten, an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe verfügbar gewesen seien, habe die Nachfrage nach Terminen deutlich zugenommen, so Achmüller. Statt ein oder zwei wurden auf einmal wieder bis zu 50 Impfungen am Tag durchgeführt.

Dennoch hätten viele noch gewartet, bis der neueste Impfstoff verfügbar sei. „Es ist deswegen sicher ratsam, vorher unter www.impfzentren.bayern oder Telefon 08803/4929700 einen Termin zu vereinbaren“, so der Leiter des Impfzentrums. Zur Not gehe es sicher auch ohne („Wir wollen unser niedrigschwelliges Angebot ohne Terminvereinbarung aufrecht erhalten“), aber dann müsse man damit rechnen, dass man unter Umständen nicht drankomme, wenn zu viel Betrieb ist.

300 Dosen wurden angeliefert

Auch für die Bestellung der Impfstoffmengen sei es wichtig, dass sich die Interessenten anmelden. „Wir haben jetzt 300 Dosen da, können aber schwer abschätzen, wie lange sie reichen“, so Achmüller weiter. Bis auf Weiteres ist das aktuellste Präparat übrigens nur von Hersteller „Biontech“ verfügbar – „Moderna“ soll erst im November liefern.

Obwohl die Ständige Impfkommission (Stiko) derzeit eine Viertimpfung nur für Risikopatienten und Menschen über 60 empfiehlt, würden in Peißenberg auch jüngere Besucher geimpft. Die Entscheidung liege dabei beim jeweiligen Impfarzt, sagt Achmüller. Dabei werde in der Regel geschaut, wie viele „immunologische Ereignisse“ bereits vorliegen. Als solche „Ereignisse“ gelten Impfungen und überstandene Infektionen. Wer also dreifach geimpft, zusätzlich genesen und unter 60 ist, der bekommt höchstwahrscheinlich keine vierte Impfung.

