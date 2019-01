„Anti-Abschiebe-Industrie“: Dobrindt liefert „Unwort des Jahres“ - das sagt er selbst dazu

Nun. Wenn "Anti-Abschiebeindustrie" das Unwort des Jahres ist - da frage ich mich, wie es sein kann, dass eine kürzlich abgeschobene praktisch sofort wieder einreisen kann und den Terz von vorne beginnen lassen kann. Denn zu einer Abschiebung gehört etwas rechtskräftiges. Und das wird nicht einmal eben durch einen Wisch ausgelöst sondern im Zweifelsfall vom Gericht. Dafür sind Anwälte nötig. Reichlich sogar. Dolmetscher. Eine Wohnung in der die betreffende Person leben kann und vieles weitere.

Dann den Terz - der veranstaltet wird (von Aktivisten) - wenn es doch einmal passieren sollte. Nein. Selten war etwas wie Anti-Abschiebeindustrie SO treffend. Es ist hochgradigst bedenklich - dass ein solches Wort zu einem "Unwort" gekürt werden konnte. Und es lässt einen Blick zu - wie wenig realtiätsnah die Menschen sind - die es für eine gute Idee halten.

Ich glaube - die Zugehörigkeit zur "Jury", die das Unwort feststellt - gehört wohl auch in meinem Lebensfähigkeitsindex berücksichtigt. Wird ja immer schlimmer.

Hier ein Auszug aus der Wikipedia - was Unwortverdächtig sein dürfte. Hier stellt sich die Frage - was der Wortbegriff meint. Meint es die - die nach einer Abschiebung ein neues Asylverfahren zulassen? Meint es die, die gegen einen rechtskräftige Dinge gewaltsam vorgehen? Meint es die, die von dem Prozedere rund herum profitieren? Im eistesten Sinn in Geld ausgedrückt. Oder meint es diejenigen - die "nur" mittelbar profitieren? Oder gar jeden, der von dem System profitiert? Oder gar weitere?

Herrlich unklar. Sprachwissenschaftler (Mitglieder der Jury) sollten eigentlich in der Lage sein den Bedeutungsinhalt klar zu identifizieren und zu spezifizieren. *Lach*.

„Unwortverdächtig“ sind Wörter oder Formulierungen, die beispielsweise[3]

gegen das Prinzip der Menschenwürde verstoßen (z. B. Geschwätz des Augenblicks für Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche),

gegen Prinzipien der Demokratie verstoßen (z. B. alternativlos als Haltung/Position in der politischen Diskussion, um eine solche zu vermeiden und sich der Argumentationspflicht zu entziehen),

einzelne gesellschaftliche Gruppen diskriminieren (z. B. durch unangemessene Vereinfachung oder Pauschalverurteilung, wie etwa Wohlstandsmüll als Umschreibung für arbeitsunwillige ebenso wie arbeitsunfähige Menschen),

euphemistisch, verschleiernd oder irreführend sind (z. B. freiwillige Ausreise als Behördenterminus für die nur bedingt oder gar nicht freiwillige Rückkehr von Asylbewerbern in ihre Heimatländer aus Abschiebehaftanstalten).