Alpenverein findet keinen Vorsitzenden

Die Geehrten der Sektion mit dem Versammlungsleiter: (von links) Matthias Reichart, Ernst Klement, Michael Heppenheimer, Edith Staltmayer, Andreas Reichert, Ronald Bauer, Hubert Gottmann, Sonja Schmidt und Hans Fischer. © Schubert

Der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung der Sektion Peißenberg des Deutschen Alpenvereins (DAV) in der Tiefstollenhalle waren die Neuwahlen. Diese fielen jedoch aus, da sich niemand bereit erklärt hatte, für das Amt des Vorsitzenden zu kandidieren.

Peißenberg – Somit hatte es auch keinen Sinn, die weiteren Amtsinhaber zu bestätigen oder die Kandidaten neu ins Amt zu wählen. Insgesamt standen 31 Posten auf der Liste, die Vorstand, Ausschuss, Kassenprüfung und Ehrenrat umfasst. 25 Posten waren gesichert, für die anderen sechs fehlten Kandidaten.

Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Michael Heppenheimer, der die Versammlung leitete, da der Vorsitzende Ronald Bauer aus privaten Gründen das Amt niedergelegt hatte, kündigte an, dass der bisherige Vorstand die Geschäfte weiterführen und eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen wird. Bis dahin soll ein Kandidat für das Amt des Vorsitzenden gefunden werden. Ist dies nicht der Fall, müsste eine weitere Versammlung einberufen werden, die den 4250 Mitglieder zählenden Verein auflösen müsste. Fritz Dirschowski rief die Anwesenden auf, sich Gedanken über die Lösung des Problems zu machen. „Es kann doch nicht sein, dass wir den Verein auflösen müssen“, so der ehemalige Vorsitzende, der den Verein 18 Jahre lang führte.

Finanziell ist die Sektion im vergangenen Jahr laut Kassier Stefan Dittrich relativ gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Der Überschuss von 2500 Euro sei auch einer Geldanlage auf dem Dach des Vereinshauses zu verdanken. Die Photovoltaik-Anlage bringe 3000 Euro pro Jahr, deutlich mehr als andere Geldanlagen.

Für das laufende Jahr sind drei Veranstaltungen mit Filmvorführungen geplant. Im Rahmen der Peißenberger Gesundheitswoche vom 13. bis 21. Mai wird am 15. Mai der erste Film gezeigt, die anderen folgen am 7. Juli und am 17. November.

Die Ortsgruppe Hohenpeißenberg erzielt laut Vorsitzendem Ludwig Eggersdorfer sichere Einnahmen aus der Altpapiersammlung, die sie gemeinsam mit dem Sportverein durchführt. Sie bringe 53 Euro pro Tonne, für Zeitungspapier gebe es einen Zuschlag von 30 Euro pro Tonne. Er ruft die Bürger auf, Zeitungen in kleinen Bündeln bereitzustellen, da „die Sammler auch nicht jünger werden“. Erfreulich sei, dass sich wieder mehr junge Mitglieder im Ausschuss der 500 Mitglieder starken Ortsgruppe engagieren.

In der Versammlung wurden auch die ausscheidenden Vorstands- und Ausschussmitglieder geehrt. Jeweils drei Jahre im Amt waren Ronald Bauer als Vorsitzender, Gisela Müller als dritte Vorsitzende und Sonja Schmidt als Schriftführerin. Aus dem Ausschuss schieden Hans Fischer nach 18 Jahren, Edith Staltmayer und Hubert Gottmann nach zwölf Jahren, Andreas Reichert nach neun Jahren und Matthias Reichart nach vier Jahren aus. Verabschiedet wurde auch Ernst Klement, der 18 Jahre Kassenprüfer war.

Alfred Schubert