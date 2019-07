Als Lehrerin in der „Babyclass“

Sarah Krötz aus Peißenberg verbringt ein Jahr als „Missionarin auf Zeit“ in Ruanda. In diesem Brief erzählt sie von ihrer Arbeit in der Vorschule.

Peißenberg/Masaka –Seit Anfang dieses Jahres arbeite ich in der „Babyclass“ mit und habe sehr großen Spaß dabei. In der „Babyclass“ werden kleine Mädchen und Jungen zwischen zwei und vier Jahren betreut. Für sie ist das ihr erster Schulbesuch und sie sind auch zum ersten Mal von ihren Mamas getrennt.

Die ersten Tage im neuen Umfeld waren für die Kinder nicht leicht. Die Schulleiterin, Schwester Cecile, hatte mich vorgewarnt, dass viele Kinder weinen würden, aber das war untertrieben. Nicht viele Kinder haben geweint, sondern so ziemlich alle.

Die Kinder dachten, ihre Mütter hätten sie ausgesetzt

Claudine, die Lehrerin der Kinder, die ich unterstütze, musste sogar die Tür zusperren, damit uns kein Kind davonrannte. Ich glaube, viele der Buben und Mädchen dachten, dass ihre Mama sie ausgesetzt hätte und nie wieder abholen würde. Sehr viele haben geschrien und die Zwillinge aus der Klasse haben um sich geschlagen und sind heulend auf dem Boden umhergerollt. Ich hatte danach auch ein paar blaue Flecken. Als wir dann, zum Glück, die erste Woche überstanden hatten, hatten sich die Kinder etwas an den neuen Alltag gewöhnt und so waren bald alle ziemlich entspannt.

Ich helfe Claudine in der Vorschule. Wir haben 40 Kinder in unserer Klasse. Insgesamt gibt es vier Klassen mit rund 150 Schülern. Die Kinder lernen schon Französisch, Englisch und Kinyarwanda, die Zahlen, ein bisschen Lesen, Religion und ein bisschen Schreiben. Es ist natürlich alles auf dem Niveau, dass es Drei- und Vierjährige schaffen können, aber ich finde das ganz schön beeindruckend, wie viel so kleine Kinder bereits lernen können.

Auch ich lerne jeden Tag viel bei der Arbeit. Die Kinder sprechen allgemein nur Kinyarwanda und ein bisschen Englisch und Französisch, das sie bis dahin schon in der Schule gelernt haben. Das heißt, wenn ich mit meinem Englisch nicht mehr weiterkomme, muss ich es mit Kinyarwanda und Französisch probieren. Wenn alles scheitert, lasse ich es mir von Claudine übersetzen.

Schon viel gelernt

Was ich auch gelernt habe, ist, wie ich es schaffen kann, dass mir die vierzig Kinder der Klasse nicht auf der Nase herumtanzen, und auch, wie viel Spaß ich mit ihnen haben kann. Die Kinder sind mir richtig ans Herz gewachsen und ich freue mich jedes Mal, wenn sie mich „Teacher Sarah“ rufen oder wenn sie auf mich zurennen, um mich zu umarmen. Auch wenn ich in die Klasse komme, stürmen sie auf mich zu und umarmen mich alle gleichzeitig und ich versinke in einem Haufen von Kindern. In der Pause haben wir am meisten Spaß. Zum Glück ist hier ziemlich oft schönes Wetter, dann können wir draußen spielen. Es wird viel gesungen und getanzt, nicht nur in der Pause, sondern auch im Unterricht. Dadurch lernen die Kinder viel leichter.

Vor der Pause wird immer noch Porridge getrunken, so eine Art Brei. Manche trinken davon auch gut und gerne vier Tassen in fünf Minuten. Danach sehen aber alle aus wie Katzen, mit einem ganz großen Porridge-Bart. Insgesamt macht mir die Arbeit in der „Babyclass“ großen Spaß und ich weiß jetzt schon, wenn ich wieder heimkomme, werde ich alle Kinder schrecklich vermissen.

Alle Schwestern hier sind überzeugt, dass ich mit so viel Übung eine super Mama werden werde und wenn nicht, soll ich hierbleiben und Ordensschwester werden.



Ganz viele liebe Grüße aus Masaka,

Sarah Krötz

berichtet.