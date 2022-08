Alte Bergehalde: Kosten für neue Toiletten sorgen für Diskussionsstoff – „Mir haut‘s gleich den Schalter raus“

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

So soll die Toilettenanlage aussehen – nur ohne Holzfassade und Vordach. Vom Norden her sind zwei Eingänge zu den Toiletten vorgesehen. © Bernhard Jepsen

Die Alte Bergehalde in Peißenberg soll ein Naherholungs- und Freizeitgelände werden, auch eine Toilettenanlage ist in Planung. Doch die Kosten für die WCs sorgen für Diskussionsstoff.

Peißenberg – Pumptrack, BMX-Bahn, Kiosk, Trialparcours, ein Wegenetz zum Spazierengehen und eventuell mal ein Soccer-Käfig: Die Alte Bergehalde soll zu einem frequentierten Freizeitareal ausgebaut werden und damit zur Belebung der Ortsmitte beitragen. Das wiederum erfordert eine entsprechende Begleitinfrastruktur – und dazu gehört natürlich auch eine öffentliche WC-Anlage. In der jüngsten Marktratssitzung wurde von der Münchener Architektin, Claudia Schreiber, eine Entwurfsplanung vorgelegt.

Standort für das mit einer Grundfläche von knapp 20 Quadratmetern geplante Toilettenhäuschen soll die Wende- respektive Stellplatzfläche südlich des Verkehrsübungsplatzes sein. So weit, so gut. Aber als Schreiber die Kostenkalkulation in Höhe von 138 000 Euro netto im Gremium präsentierte, schüttelten einige Gemeinderäte ungläubig mit dem Kopf – allen voran Stefan Rießenberger: „Mir haut’s gleich den Schalter raus“, empörte sich der Fraktionssprecher der Bürgervereinigung: „Ein Klo für 150 000 Euro inklusive Mehrwertsteuer – da sagen die Peißenberger doch: ,Ihr habt ja einen an der Waffel‘.“

Bürgermeister Frank Zellner: „Der Preisrahmen war bekannt“

Mit Rießenbergers Wortmeldung war eine Debatte eröffnet, die insofern überraschte, als dass der Gemeinderat heuer im Februar bereits die Rahmenbedingungen für den Bau der Toilettenanlage abgesteckt hatte. So soll die Maßnahme zum großen Teil über das Förderprogramm „REACT-EU – Innenstadt beleben“ finanziert werden.

Der Markt meldete mehrere Projekte an – darunter eben auch die Errichtung von Toiletten und Kinder-Spielgeräten auf der Alten Bergehalde. Als Kostensumme hatte man dafür 190 000 Euro in den Antragsunterlagen vermerkt. „Der Preisrahmen war also bekannt“, konstatierte denn auch Bürgermeister Frank Zellner (CSU): „Wir haben im Februar beschlossen, es so zu beantragen.“

„Auch Fördergelder sind Steuergelder“: Gemeinderätin fordert preiswertere Toiletten-Variante

Claudia Schreiber verteidigte zudem die Kostenberechnung: „Ich gebe ihnen voll recht, dass das teuer ist“, erwiderte sie Rießenberger. „Aber ich habe nur realistische Preise genommen.“ Allein die Einhaltung der Hygienevorschriften erfordere einen hohen Aufwand, ebenso müsse man bei der Auswahl der Baumaterialien möglichen Vandalismusschäden vorbeugen.

„Wenn man das Geld schon als Förderung bekommt“, so Schreiber, „dann sollte man die Toilette auch solide bauen.“ Widerspruch gab es diesbezüglich von Katrin Neumayr (AfD): „Das ist viel zu teuer und viel zu aufwendig. Auch Fördergelder sind Steuergelder.“ Es müsse deshalb eine preiswertere Variante konzipiert werden.

Kosten lassen sich noch drücken, aber „zwischen 90 000 und 100 000 Euro kostet es auf jeden Fall“

In der Diskussion kristallisierte sich schließlich heraus, dass in der weiteren Planung respektive Bauausführung auf das Vordach und die Holzvertäfelung verzichtet werden soll. Dadurch, so deutete Schreiber an, könnten sich die Kosten eventuell unter 100 000 Euro drücken lassen: „Aber zwischen 90 000 und 100 000 Euro kostet es auf jeden Fall.“

Am Ende segnete der Marktrat den Entwurf ohne Vordach und Holfassade ab. Der Optik soll das nicht allzu sehr schaden: „Wir sollten da schon etwas hinbauen, was auch nach was ausschaut“, meinte Thomas Bader (CSU/Parteilose).

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Gegen die abgespeckte Entwurfsplanung votierte lediglich Rießenberger. Er machte seine Zustimmung von der Vorlage einer zweiten Kostenschätzung abhängig. Ein Plazet zur Entwurfsplanung, aber auch Bedenken hinsichtlich der Kapazität der Toilettenanlage kamen von Anton Höck: „Reichen denn die Töpfchen?“ fragte das Fraktionsmitglied der Peißenberger Liste. Zum Hintergrund: Das WC-Häuschen ist mit zwei Toiletten geplant. Eine konkrete Antwort bekam Höck in der Sitzung nicht. Bei größeren Veranstaltungen, so hieß es, müssten ohnehin zusätzlich mobile Toilettenanlagen aufgestellt werden.

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.