Schwierige Suche nach dem „Königsweg“ auf Alte Bergehalde

Von: Bernhard Jepsen

Bislang führt nur dieser bessere Trampelpfad auf die Alte Bergehalde. Das soll sich ändern. © Jepsen

Die Planung der nördlichen Zuwegung zum Freizeitgelände auf der Alten Bergehalde wird neu aufgerollt. Das hat der Marktrat nach zum Teil hitziger Debatte beschlossen. Es soll weiter eine behindertengerechte Variante konzipiert werden – allerdings kompakter als die bislang vorgestellte Lösung.

Peißenberg – Es kommt nicht oft vor, dass im Marktrat eine Bauoberrätin von der Abteilung „Städtebauförderung“ von der Regierung von Oberbayern zu Gast ist. Doch die Anwesenheit von Julia Jelen hatte einen guten Grund: Die Planung eines behindertengerechten Verbindungswegs zwischen Bücherei-Plateau und Alter Bergehalde ist in eine Sackgasse geraten. Wie bereits berichtet, wurden im vorberatenden Bauausschuss zwei Lösungsvarianten vorgestellt, nämlich ein baulich massiver und behindertengerechter Entwurf sowie eine wesentlich günstigere und einfachere, aber nicht barrierefreie Konzeption („Treppen- und Podestlösung“). Überzeugt haben im Ausschuss beide Varianten nicht. Auch bei der Regierung von Oberbayern hielt sich die Begeisterung in Grenzen – vor allem bezüglich der behindertengerechten Variante. „So kann ich sie nicht voll fördern“, erklärte Jelen im Marktrat. Die entworfene, mäandernde Trasse sei viel zu massiv und der Versiegelungsgrad zu hoch. Die behindertengerechte Ausführung sei zudem nur ein Aspekt in einer Gesamtabwägung, bei der auch der Naturschutz und der allgemeine Nutzen eine Rolle spielen würde. „Es muss ein Weg sein, den man gerne geht“, so Jelen. Der Weg müsse auch für Menschen ohne körperliche Beeinträchtigungen attraktiv sein. Bei einer Weglänge von 200 Meter sei das zumindest fraglich: „Was ist denn mit dem, der möglichst schnell auf die Halde will?“ Jelen fokussierte sich in ihrer Stellungnahme gar nicht einmal auf die Kosten der „großen Lösung“ (305 000 Euro). „Was mir fehlt, das ist der gestalterische Anspruch.“ Und: „Barrierefreiheit ist mehr als nur ein stufenloser Zugang.“ Die Botschaft war also klar: Die Regierung würde natürlich einen behindertengerechten Zugang fördern, aber nur mit einem geringeren Eingriff in das Landschaftsbild.

Die behindertengerechte Gestaltung, das wurde auch in der Ratsdebatte deutlich, ist für die große Mehrheit der Gemeinderäte eine Grundbedingung. Genauso, wie es ursprünglich auch beschlossen war. „Barrierefrei heißt nun einmal barrierefrei. Wir möchten niemanden ausschließen“, erklärte unter anderem Michele D‘Amico (Grüne). Ähnlich äußerte sich Cornelia Wutz (Bürgervereinigung): „Es muss ein behindertengerechter Weg her. Wir sollten auf die Minderheiten Rücksicht nehmen.“

Aber warum wurde dann von der Rathausverwaltung überhaupt eine zweite, nicht barrierefreie Planung in Auftrag gegeben wurde? Man habe es nur gut gemeint und eine günstigere Alternative (120 000 Euro) präsentieren wollen, hieß es in der Sitzung. Mit der Antwort gaben sich einige Gemeinderäte nicht zufrieden. Stattdessen hagelte es für die Verwaltung, aber auch das planende Ingenieurbüro reichlich Kritik. „Das hätte doch der Planer schon merken müssen, dass die große Variante nicht optimal ist“, monierte Altbürgermeisterin Manuela Vanni (Peißenberger Liste).

Walter Wurzinger sprach von einer „chaotischen Beauftragung“ und von „verlorener Zeit“. Mit dem Planungsergebnis könne man nichts anfangen: „Wir planen und planen in Peißenberg und kommen keinen Schritt weiter.“ Wurzinger wollte wissen, welche Vorgaben das Ingenieurbüro von der Rathausverwaltung erhalten habe. „Das Ganze ist jedenfalls eine Themaverfehlung – entweder in der Beauftragung oder in der Ausführung.“ Hierzu gab es keine konkreten Antworten. Julia Jelen erklärte, dass das beauftragte Ingenieurbüro bezüglich der behindertengerechten Variante das geplant habe, „was DIN-gerecht ist“: „Ganz froh über das Ergebnis schien mir auch der Planer nicht gewesen zu sein.“ Sie selbst sei im Konzeptionsprozess nicht eingebunden gewesen. „Wenn ich gefragt werde“, so stellte Jelen in Aussicht, „bin ich aber natürlich dazu bereit.“ Und Gelegenheit zur Einbringung ihrer fachlichen Expertise wird Jelen bekommen.

„Der Königsweg ist noch nicht gefunden“, konstatierte Matthias Bichlmayr (Grüne). Man solle sich deshalb Zeit für eine neue Planung nehmen. Bürgermeister Frank Zellner (CSU) sprach von einer „kompakten Serpentinenlösung“ ohne Treppen und Podeste, die mit einer Vorschüttung am jetzigen Bahnhofswegerl ihren Ausgang nehmen soll. Die Eingriffe in den Abraumhügel wären damit nicht so massiv. Auch die Höhendifferenz könnte dadurch verringert werden. Letztlich stimmte der Marktrat einhellig dafür, die Planung neu aufzurollen.