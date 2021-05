Familie aus Peißenberg

Die Corona-Maßnahmen bedeuten für fast alle enorme Einschränkungen. Besonders haben unter diesen Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen zu leiden, wie Familie Schilling aus Peißenberg schildert.

Peißenberg – „Gestern hatte ich einen Zusammenbruch. Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich sage: ,Es reicht!’“, sagt Irene Schilling. Sie lebt mit ihrer 19-jährigen Tochter, ihrem 23-jährigen Sohn und ihrem Mann in Peißenberg. Ihre Tochter Franziska ist seit einer Herzoperation im Alter von neun Monaten behindert und sitzt im Rollstuhl. Sie hat Spastik in Armen und Beinen, kann sich aber mithilfe eines Sprachcomputers ganz gut verständigen, wie Mutter Irene Schilling erzählt.

Ihr Familienleben sei schon vor der Corona-Pandemie eine Herausforderung gewesen, nun habe sich die Lage noch zugespitzt, schildert Irene Schilling. Vieles von dem, was früher für ihre Familie den Alltag erleichtert habe und für ihre Tochter das Leben angenehmer gemacht habe, sei nicht mehr möglich: Besuche in der Therme, Kinoabende, Treffen mit Freunden und Bekannten, spontane Einkaufsbummel oder Restaurantbesuche. Sozialkontakte, die überaus wichtig sind für seelische und körperliche Gesundheit seien, entfielen zum Großteil, notwendige Therapien wie Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie waren zumindest im ersten Lockdown gestrichen. „Als pflegender Angehöriger bist du eh schon benachteiligt, durch diese Politik werden wir an den Rand der Gesellschaft gedrängt.“

Irene Schilling fordert, dass für behinderte Menschen bezüglich der Schutzmaßnahmen andere Regeln gelten als für Nichtbehinderte: „Wir sind nicht damit einverstanden, dass Menschen mit körperlicher Behinderung, wie auch unsere Tochter, Maßnahmen wie Maske tragen und Testungen einhalten und andauernd ertragen müssen.“ Vor allem sei das sicht einzusehen, da die ganze Familie schon an Corona erkrankt war und schon lange genesen ist.

Ihre Tochter ständigen Coronatests zu unterziehen sei durch die Spastiken ausgeschlossen, weil die Gefahr zu groß ist, dass Franziska zuckt, während sich das Stäbchen im Rachen oder in der Nase befindet. Ohne die Tests sei aber vieles nicht möglich. Wegen Franziskas Vorgeschichte möchten ihre Eltern auch nicht, dass sie geimpft wird. Irene Schilling hofft nun, dass die Politiker sich mit dem Thema befassen und handeln. Sie weiß, dass sie mit diesen Problemen nicht alleine sind: „Ich kanne viele Familien, die betroffen sind.