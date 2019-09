An der Hohenwarter Kurve: Geschwindigkeitsüberwachung als Unfallprävention

Den Temposündern auf der Spur waren gestern zwei Polizisten, die an der Hohenwarter Kurve kontrollierten. Viele waren zu schnell unterwegs.

Peißenberg – Eigentlich hätten die Autofahrer, die regelmäßig auf der B 472 von Hohenpeißenberg nach Peißenberg fahren, genug Zeit gehabt, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Hohenwarter Kurve zu gewöhnen: Am 8. August erfolgte die Anordnung, dass dort in der Kurve nur noch 70 Kilometer pro Stunde (km/h) gefahren werden darf, nachdem erneut ein tödlicher Unfall dort passiert war. Eine Geschwindigkeitsüberwachung am Dienstagnachmittag zeigte aber, dass sich sehr viele Autofahrer nicht an das vorgeschriebene Tempo halten und nach wie vor den Berg hinunterrasen.

„Die fahren an zwei ,Tempo 70’-Schildern vorbei und trotzdem sind es so viele, die zu schnell sind“, sagte der Verkehrs-Experte der Weilheimer Polizei, Martin Hackl, der am Dienstag mit einem Kollegen die Geschwindigkeit der Fahrzeuge an der Hohenwarter Kurve mithilfe eines Messgerätes überwachte. Die Beamten hatten das Gerät dort zu dem Zeitpunkt eine dreiviertel Stunde aufgebaut. Spitzengeschwindigkeit war bis dahin 112 km/h. „Der Fahrer muss mit einem Bußgeld von 120 Euro und einem Punkt rechnen“, sagte Hackl. Der Polizist kündigt an, dass an dieser Stelle künftig regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen stattfinden.

„Wir machen das nur wegen der Prävention, Hauptsache, wir bekommen den Unfallschwerpunkt in den Griff“, sagte Hackl. Ihm gehe es nicht darum, möglichst viele Raser zu erwischen, sondern darum, dass dort weniger Unfälle passieren.

Das Tempolimit war erlassen worden, nachdem bei einem Unfall Anfang August zwei Brüder ums Leben gekommen waren. Die Hohenwarter Kurve ist einer der Unfallschwerpunkte im Landkreis.