Anderer Weg zum Schutz der Tassilolinde

Von: Kathrin Hauser

Wie alt die Tassilolinde, die in der Nähe des Wessobrunner Klosters steht, wirklich ist, weiß niemand. © Gronau

Weil sich die Tassilolinde in einem schlechten Zustand befindet, hat die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt im Sommer Alarm geschlagen. Ein Gutachten wurde erstellt, dessen Ergebnis überraschte.

Wessobrunn – Wie alt sie wirklich ist, weiß niemand. Der Sage nach hat sich der bayerische Herzog Tassilo im Jahre 753 unter der gleichnamigen Linde zur Ruhe gelegt und von einer Himmelsleiter geträumt, was zur Gründung des Klosters Wessobrunn geführt haben soll.

Es gibt lediglich Schätzungen über das Alter der Tassilolinde. Sie soll bereits zwischen 450 und 800 Jahre dort in der Nähe des Wessobrunner Klosters stehen, könnte nach neuerer Ansicht aber auch schon 1300 Jahre alt sein. Weil ihr Kernholz längst verrottet ist und der Baum, der heute noch steht, wohl aus neuen Trieben der alten Linde gewachsen ist, kann das wirkliche Alter nicht mehr gemessen werden. Fest steht, dass die Tassilolinde eine der Linden mit dem größten Umfang in Bayern und ein Naturdenkmal ist. Für Naturdenkmäler ist der Landkreis zuständig und nicht die Gemeinde, auf deren Grund das Denkmal steht.

Naturschutzbehörde hatte schlechte Nachrichten

Deswegen hat sich heuer im Sommer auch die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes beim Wessobrunner Bürgermeister Georg Guggemos gemeldet und ihm eine besorgniserregende Mitteilung gemacht: „Es kam ein Anruf von der Unteren Naturschutzbehörde, dass die Tassilolinde in schlechtem Zustand ist“, sagt Guggemos. Ihm sei mitgeteilt worden, dass ein Gutachten erstellt werden müsse, um den Zustand genauer zu untersuchen.

Als das Gutachten vorlag, war die Erleichterung groß: „Der Zustand der Tassilolinde ist besser als befürchtet“, sagt Guggemos. Es wurden allerdings Maßnahmen empfohlen, die den Erhalt des berühmtesten Baumes im Landkreis noch eine Weile sichern und seinen Zustand erhalten oder sogar verbessern sollen: „Im Gutachten steht, dass eine neue Kronensicherung gemacht werden muss“, sagt der Wessobrunner Bürgermeister. Zudem sei empfohlen worden, den Weg zu verlegen.

„Die Leute sind zu oft durch den Baum gegangen, das hat ihn geschwächt“

„Der Weg war zu nah am Baum. Die Leute sind zu oft durch den Baum gegangen“, sagt Guggemos. Das habe die Linde geschwächt. Deswegen wurde der Weg, der bis im Sommer unmittelbar um die Tassilolinde herum geführt hat, weiter vom Baum weg verlegt. „Der Weg verläuft jetzt in etwa 20 Metern Abstand zur Linde“, erläutert Guggemos. Zudem sei in einem Radius von rund sechs Metern Abstand vom Baumstamm ein Seil um die Tassilolinde gespannt worden. „Der vernünftige Wanderer weiß jetzt, dass er dort nichts verloren hat“, so Guggemos. Der Bauhof habe das Verlegen des Weges übernommen. „Mit dieser Maßnahme soll der Baum geschützt werden“, sagt der Bürgermeister.

Die Kronen seien bereits gesichert und auch die Arbeiten zur Verlegung des Weges seien schon so gut wie abgeschlossen, sagt Guggemos. Der Verlauf des Weges, der vom Kloster zur Tassilolinde führt, bleibt im Großen und Ganzen. Nur um die berühmte Linde herum wurde die Wegführung geändert. Der Bürgermeister ist zufrieden mit den Maßnahmen: „Damit dürfte der Erhalt erstmal wieder gesichert sein“, sagt er.

