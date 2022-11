In Sachen „Abwasser“: Ehe-Vertrag zwischen Peißenberg und Hohenpeißenberg ist geschlossen

Freuen sich darüber, dass bald ein Kanal Peißenberg und Hohenpeißenberg verbindet: v.l. Stefan Sedlmeier, Stefan Ziegler, Thomas Dorsch, Ingrid Haberl und Frank Zellner. Alle untersuchten Parameter sprechen für die Zusammenarbeit © Ralf Ruder

Mit großen Schritten geht es in Richtung Anschluss der Kläranlage Hohenpeißenberg an die der Marktgemeinde Peißenberg. Die Voruntersuchungen sind abgeschlossen und der Vertrag ist unterschrieben. Dabei galt es einige Hürden zu überwinden.

Peißenberg/Hohenpeißenberg – Nun ist sie besiegelt, die Zusammenarbeit der Gemeinden Peißenberg und Hohenpeißenberg in Sachen „Abwasser“. Wie die Bürgermeister der beiden Kommunen Frank Zellner und Thomas Dorsch sowie Ingrid Haberl, die ehemalige Vorständin der Gemeindewerke Peißenberg, ihr Nachfolger Stefan Ziegler und der Leiter der Peißenberger Kläranlage, Stefan Sedlmeier, bei einem Pressetermin an der Kläranlage in Peißenberg bekannt gaben, wurde der Vertrag über den Anschluss der Kläranlage Hohenpeißenberg an die der Marktgemeinde Peißenberg jüngst geschlossen.

Im Sommer 2021 hatten die beiden Kommunen bekannt gegeben, dass es entsprechende Pläne gibt. Anschließend hatten sich die jeweiligen Gemeinderäte klar für den Anschluss Hohenpeißenbergs an Peißenberg ausgesprochen (wir berichteten). Ob dieser gewünschte Anschluss technisch überhaupt möglich ist, war damals jedoch noch unklar. Es mussten zahlreiche Voruntersuchungen gemacht werden, die zu dem Ergebnis führten, dass es technisch möglich ist, einen Abwasserkanal von Hohenpeißenberg nach Peißenberg zu bauen. „Das ist ein Glücksfall für beide Gemeinden“, sagte der Hohenpeißenberger Bürgermeister Thomas Dorsch bei dem Pressetermin.

Die Voruntersuchungen und -arbeiten seien sehr umfangreich gewesen, sagte Haberl. Zunächst habe geklärt werden müssen, ob es technisch und topografisch machbar ist, einen Abwasserkanal von Hohenpeißenberg nach Peißenberg zu bauen. Nachdem feststand, dass das möglich ist, „ging es in die nächste Phase, die Konkretisierung“, sagte Haberl.

Dabei sei es im Hinblick auf den Vertrag wichtig gewesen, alle Details zu bedenken, alle möglichen Entwicklungen einzubeziehen und Fragen zu klären wie zum Beispiel die, wie viel Abwasser in welcher Qualität ins Peißenberger Kanalnetz eingeleitet werden kann. Oder was passiert, wenn sich in den Kommunen etwas ändert, wenn zum Beispiel ein neues Wohngebiet entsteht oder ein neues Gewerbegebiet geschaffen wird, erläuterte Haberl.

Bei all den Voruntersuchungen sei herausgekommen, dass der Anschluss der Hohenpeißenberger Kläranlage an die Peißenberger für beide Seiten nur Vorteile bringt. „Alle Parameter sprechen für den Zusammenschluss“, sagte Dorsch. Wirtschaftlich bedeute dieser Schritt zum Beispiel Vorteile für Peißenberger und für Hohenpeißenberger Bürger. „Unsere Gebühren wären sonst viel höher geworden“, sagte Dorsch. „Und auch die Peißenberger Bürger sind entlastet“, sagte Haberl.

Der Peißenberger Bürgermeister Frank Zellner hob hervor, dass durch den Zusammenschluss die Entwicklung des Marktes Peißenberg in keiner Hinsicht beschränke: „Jeder kann sich weiter entwickeln.“ Die Peißenberger Kläranlage müsse deswegen nicht erweitert werden, sagte Sedlmeier. Sie sei dennoch nicht zu groß konzipiert gewesen, betonte Haberl. Die Größe der Anlage habe den damaligen Bestimmungen entsprochen. „Damals haben wir diese Anlage für unseren Ort gebraucht“, sagte Haberl. Mit der Zeit hätten sich die Messparameter so verändert, dass es möglich sei, das Hohenpeißenberger Abwasser anzunehmen.

Dorsch lobte die „nachbarschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit“ mit den Gemeindewerken und ihrer Vorständin Ingrid Haberl sowie der Marktgemeinde und Bürgermeister Zellner während des vergangenen Jahres, in dem die Voruntersuchungen gelaufen sind und der Vertrag ausgearbeitet wurde. Haberl bestätigte das: „Jeder konnte seine Anforderungen sagen und formulieren.“

Den Vertrag dann so aufzusetzen, dass alles bedacht und jedes Detail geklärt wurde, „war herausfordernd“ und zeitintensiv, sagte Haberl. Dabei seien auch buchhalterisch einige Schwierigkeiten zu meistern gewesen. An den Vorbereitungen wurde auch der Kommunale Zweckverband beteiligt. Nun ist die „Zweckvereinbarung“ über den Anschluss der Gemeinde Hohenpeißenberg aufgesetzt und inzwischen auch unterzeichnet.

Wie berichtet, besitzt Hohenpeißenberg eine eigene Kläranlage, doch das Wasserwirtschaftsamt verlängert die wasserrechtliche Genehmigung nicht weiter. Deswegen musste eine andere Lösung gefunden werden. Die Hohenpeißenberger Kläranlage soll weiter in Betrieb bleiben, weil das Abwasser dort vorgeklärt werden und erst dann in den Kanal nach Peißenberg eingeleitet werden soll. Auf lange Sicht soll dabei noch Energie gewonnen werden. Wenn das Hohenpeißenberger Abwasser künftig in Peißenberg geklärt wird, bringt das auch einen ökologischen Vorteil, weil die Qualität des geklärten Wassers steigt.

Das kommende Jahr über sollen Grundstücke erworben und es soll weiter geplant werden. Anschließend soll im Winter 2023/24 mit dem Kanalbau begonnen werden. Im absoluten Idealfall kann Mitte des Jahres 2024 das erste Abwasser aus Hohenpeißenberg in Peißenberg geklärt werden.

