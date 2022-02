Ansturm beim Kostümverleih: „Die Leute haben wieder Lust auf Fasching“

Trotz Corona

Von Roland Halmel schließen

Auch für Theater- oder Fernsehproduktionen wird der große Fundus des „Kostümverleihs Anneliese“ in Haid genutzt. Doch aktuell ist die Nachfrage – trotz Pandemie – wegen des Faschings groß.

Wessobrunn – Seit Anfang der Woche steht das Telefon bei Saskia Wagner, die im Wessobrunn- Haid den „Kostümverleih Annelies“ betreibt, nicht mehr still. „Die Leute haben wieder Lust auf Fasching“, freut sich Wagner über das Revival des Verkleidens und Maskierens, das wegen der Pandemie für fast zwei Jahre komplett zum Erliegen kam.

Ganz ohne Arbeit war Wagner in dieser Faschings-Durststrecke jedoch nicht. Theater- und auch Fernsehproduktionen nutzten ihren umfangreichen Fundus an Kostümen und an Mode aus unterschiedlichsten Jahrhunderten für ihre Arbeit.

Dazu tat sich während der Pandemie ein völlig neues Geschäftsfeld auf. „Viele veranstalteten private Krimi-Diners und wollten dafür auch die passende Garderobe“, berichtet Wagner, die auf weit über 100 Quadratmetern in einer ehemaligen Tenne vieles zu bieten hat, was das Herz von Faschings- und Verkleidungsfreunden höher schlagen lässt.

Aufwändige Kleider, Roben, Mäntel, Jacken und Hosen hängen, sauber nach Größe sortiert, an den Kleiderstangen. „Ich habe alles im Kopf, wo was ist, nur darf ich dieses System nicht verändern, sonst wird es schwierig“, schmunzelt Wagner, die ihre Inventarliste quasi immer abrufbereit dabei hat und so für ihre Kundschaft schnell das gewünschte Kostüm heraussuchen kann.

„Vor Corona waren vor allen Steampunk-Verkleidungen gefragt, aktuell gibt es keinen Trend“, berichtet Wagner, die das Geschäft von ihrer Mutter übernahm, die vor 30 Jahren ganz klein anfing. „Sie hat damals von einer Bekannten einiges an Faschingskleidung geschenkt bekommen und das Ganze eigentlich als Eigenbedarf gesehen, damit die Familie im Fasching nicht immer die gleichen Sachen anziehen musste“, erinnert sich Wagner. Dieser kleine Fundus wuchs über die Jahre immer mehr an, so dass ein Umzug aus dem Keller des Eigenheims in die ehemalige Tenne nötig wurde. Die platzt inzwischen quasi aus allen Nähten mit den unterschiedlichsten Kostümen, aber auch Hüten, Schuhen und den passenden Accessoires. „Ich habe jetzt auch schon einiges auf den Dachboden ausgelagert“, erzählt Wagner, die sich selbst auch gerne verkleidet und Fasching feiert.

Daher ist sie recht kulant, wenn mal bei der Rückgabe ein Knopf fehlt oder eine Naht offen ist. „Im Fasching geht es halt manchmal wilder zu, aber ich habe durchweg Kunden, die sehr gut auf die Sachen aufpassen“, so Wagner. Ab 15 Euro am Tag kann man sich bei ihr für die Kostümparty ausstaffieren, aber nur nach Terminvereinbarung (Tel. 08809/922669).

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie hier.