Zehn Jahre „Asyl im Oberland“: „Herausforderungen werden nicht weniger“

Zauberer „Magic Tim“ (rechts) unterhielt das Publikum bei der Jubiläumsfeier von „Asyl im Oberland“ © Ursula Gallmetzer

Als ab 2013 immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland kamen, bildeten sich ehrenamtliche Helfergruppen im ganzen Land. „Asyl im Oberland“ gründete sich.

Peißenberg – „Eigentlich ist es kein Grund zum Feiern“, leitete Pfarrer Jost Herrmann, der „Asyl im Oberland“ seit der ersten Stunde angehört und Vorstand des zugehörigen Fördervereins ist, ein. Denn immer noch müssten viele Menschen aus ihrer Heimat fliehen. „Dass es eine Organisation wie uns überhaupt geben muss, ist kein Grund zum Feiern“, fand auch Lisa Hogger, die mit Jost Herrmann zusammen „Asyl im Oberland“ leitet.

Dennoch gebe es auch Aspekte, um dankbar zu sein und eben doch zu feiern: tolle Begegnungen, viel Unterstützung und fairen Disput über die Jahre zum Beispiel. „Wir sind froh, dass viele angekommen sind und ihren Platz in der Gesellschaft gefunden haben“, zeigte Herrmann die positiven Erlebnisse auf. „Wir sind dankbar, dass viele sich noch einsetzen“, ergänzte Hogger mit Blick ins Publikum, wo viele Ehrenamtliche saßen.

Rückblick mit Fotos und Blick auf die aktuelle Situation

Gemeinsam wurde mit Fotos und Erläuterungen dazu auf die letzten zehn Jahre zurückgeblickt. Zahlreiche Bilder stammten von den Anfängen der Hilfe, in denen es galt, Kleidung, Nahrung, Schulen und Fahrräder für die Flüchtenden zu organisieren und gemeinsam die Tage abwechslungsreicher zu gestalten, da die meisten Asylbewerber nicht arbeiten durften. Die politische Arbeit mit dem Höhepunkt eines Sternmarsches in München wurde ebenso betrachtet wie das erst kürzlich erarbeitete 95 Seiten dicke Integrationskonzept. „Das soll kein Konzept für die Schublade sein“, betonte Inge Putzier von den Weilheimer Unterstützern. Erste Maßnahmen daraus seien bereits in der Umsetzung.

Derzeit, so zeigte der Vortrag, sei es vor allem der Ukrainekrieg, der Menschen in den Landkreis verschlage. „Die Herausforderungen werden nicht weniger“, verdeutlichte Putzier. Derzeit seien mehr Flüchtlinge als 2016 mit weniger Helfern zu versorgen. Denn in den Hochzeiten waren es im gesamten Landkreis über 900 ehrenamtliche Unterstützer, von denen inzwischen nur noch ein Bruchteil aktiv ist. „Die Arbeit hat sich multipliziert, aber wir haben auch neue Helfer gefunden“, erklärte Hogger, dass es ein Glücksfall sei, auf bisherige Erfahrungen und Strukturen zurückgreifen zu können.

Positiv habe sich die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt in all den Jahren entwickelt. „Wir arbeiten gut und konstruktiv zusammen“, lobte Putzier. Der fehlende Wohnraum, vor allem für Fehlbeleger in den vorhandenen Unterkünften, sei jedoch für alle ein Problem. „Wir würden uns freuen, wenn auch andere Geflüchtete in den Genuss freien Wohnraums kommen“, ermutigte Putzier, die Kapazitäten, die für Ukrainer geschaffen wurden, auch anderen Nationalitäten anzubieten.

Begrüßten als Helfer der ersten Stunde die Gäste beim Fest zum zehnjährigen Bestehen von „Asyl im Oberland“ (von links): Annette und Jost Herrmann, Lisa Hogger und Inge Putzier. © Ursula Gallmetzer

Unterschiede und Gemeinsamkeiten - „Mehr Miteinander und mehr Freundschaften zulassen“

Nach den vielen Informationen wurde es amüsant. Zunächst trat Wilfried Knorr, der ehemalige Direktor und Geschäftsführer der Diakonie Herzogsägmühle, mit einem Kabarettprogramm auf, bevor es ein internationales Buffet gab, das der junge Zauberer „Magic Tim“ umrahmte Im Anschluss ging’s in die Podiumsdiskussion, in der Herrmann ein Gespräch mit Hogger, Knorr, dem geflüchteten Afghanen Ebrahim Rezai, Bürgermeister Frank Zellner, Andrea Martin vom Ausländeramt sowie Cenin Yasar vom Integrationsbeirat moderierte. Zunächst wurde über die unterschiedlichen Auffassungen von Pünktlichkeit der einzelnen Nationen gescherzt und auch über Eigenheiten der Deutschen. Für Rezai, der als Schreinergeselle in Huglfing tätig ist, sei es zum Beispiel ungewohnt gewesen, dass hierzulande in Zügen gelesen wird.

Zellner betonte mehrfach, dass es ohne Ehrenamtliche nicht möglich sei, die Geflüchteten zu versorgen. Ein Problem könnten jedoch auch sie nicht lösen: die Kinderbetreuung. Sie bereite ihm Sorgen: „Das ist ein schwer planbarer Prozess, wenn man nicht weiß, wie viele kommen.“ Martin gab Einblicke in ihre Behördenarbeit, bestätigte, dass sehr viele Ausländer arbeiten wollen und auch die Zahl der Einbürgerungen stark gestiegen sei (2020: 15; 2022: 130).

In der Abschlussrunde ermutigte Rezai alle Geflüchteten: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“ Es sei wichtig, immer motiviert zu bleiben. Hogger appellierte an alle Menschen: „Ich wünsche mir, dass Sie mehr Miteinander und mehr Freundschaften zulassen.“

Dieses Miteinander wurde gleich umgesetzt: Zunächst bei einem international besetzten Abschiedslied für Herrmann, der im Herbst nach Kaufbeuren zieht, und dann beim Tanzen zu den Klängen der Band „The Racoons“.

von Ursula Gallmetzer

