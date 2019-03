Auch künftig wird es Oldtimertreffen am Tiefstollen geben

Gemeinde und „Gasoline-Gang“ sind sich sicher: Das beliebte Oldtimertreffen wird auch künftig am Tiefstollen stattfinden können. Es muss nur ein aussagekräftiges Lärmgutachten vorgelegt werden. Das zumindest war die zentrale Botschaft der Diskussionsveranstaltung, zu der die Peißenberger SPD eingeladen hatte.

„Tatort Tiefstollenhalle: Wie viel Lärm darf Kultur machen?“ Es war ein provokanter Titel, mit dem die SPD ihre Veranstaltung überschrieben hatte. Doch am Mittwochabend war der „Tatort“ eher ein friedliches Plätzchen. Vor rund 60 Besuchern wurde anderthalb Stunden lang in überwiegend entspannter und sachlicher Atmosphäre diskutiert.

Mit der Absage von Josef Anzenberger, der als direkter Anlieger gegen das Oldtimertreffen vor dem Verwaltungsgericht geklagt hatte, fehlte der Veranstaltung der inhaltliche Widerpart. Der als „Mediator“ engagierte ehemalige Mittelschulrektor Hans Socher blieb weitestgehend beschäftigungslos. Er führte ruhig und souverän durch die Diskussionsrunde. Auch wenn er nicht anwesend war, wurde viel über Anzenberger gesprochen – vielleicht zu viel: „Es ist jetzt genug über ihn geredet worden. Das ist nicht ganz fair, das jetzt alles aufzubringen. Er ist schließlich nicht da“, mahnte „Sulz“-Eigentümer Hans Fischer, der wie ein Dutzend weiterer Anlieger an der Diskussion teilnahm. Zuvor hatte „Gasoline-Gang“-Chef Franco Colle erklärt, dass man als Veranstalter des Oldtimertreffens seit 2013 immer wieder Kompromissbereitschaft gezeigt habe. Doch Anzenberger habe sämtliche Angebote (etwa Hotelaufenthalt während des Vintage-Festivals) ausgeschlagen und ihn, Colle, als Privatperson mehrfach angezeigt – unter anderem wegen „Freiheitsberaubung“. „2015 hat er sich sogar extra einen Möbellaster gemietet und ist damit während des Oldtimertreffens ständig rauf und runter gefahren“, erzählte Colle. Die juristische Einordnung überließ Colle am Mittwoch genau wie Bürgermeisterin Manuela Vanni dem gemeinsamen Anwalt Joachim Münzberg. Das Verwaltungsgericht hatte den gemeindlichen Genehmigungsbescheid von 2017 für das Oldtimertreffen für rechtswidrig erklärt. Münzberg führte aus, dass es vor dem Gericht um die „Kernfrage“ gegangen sei, ob die Gemeinde ein Lärmgutachten erstellen hätte lassen müssen. In selbigem wäre zu prüfen gewesen, ob die Kommune durch ihre geplanten Lärmschutzmaßnahmen die Grenzwerte beim Oldtimertreffen einhalten hätte können. Die Gemeinde, so Münzberg, sei auch bereit gewesen, ein Gutachten in Auftrag zu geben. Doch genau dagegen habe sich Anzenberger in einem „fetten, langen Brief“ vehement gewehrt. Das Verwaltungsgericht habe daraufhin in erster Instanz auch nicht auf ein Lärmgutachten gepocht, in zweiter Instanz aber schon. Die zuständige Kammer habe Anzenbergers Brief so ausgelegt, dass er das Lärmgutachten nur aufgrund der hohen Kosten nicht für sinnvoll halte.

Das Verwaltungsgericht, so Münzberg, habe der Gemeinde einen „Marshall-Plan“ an die Hand gegeben. Der Grundtenor des Urteils sei dahingehend zu interpretieren, „dass die Gemeinde voll das Recht hat, solche Veranstaltungen wie das Oldtimertreffen am Tiefstollen zu genehmigen“. Allerdings müsse der Bescheid sattelfest sein – eben ausgestattet mit einem Lärmgutachten. Hans Fischer betonte, dass außer Anzenberger keiner der Anlieger das Oldtimertreffen verhindern wolle. Allerdings gehe es darum, die Abläufe bei solchen Großveranstaltungen zu optimieren. Fischer kritisierte in dem Zusammenhang die einspurige Zufahrt über den Sulzer Bach und forderte, die Brücke aus Sicherheitsgründen auf eine normale Straßenbreite auszubauen.

Einen weiteren Wunsch der Anlieger formulierten Johanna und George Davis. Demnach solle die Gemeinde die Anwohner im Vorfeld über die Terminierung von lauten Veranstaltungen in der Tiefstollenhalle informieren. „Damit wäre uns geholfen. Auch bräuchte es mehr Kontrollen, ob die Auflagen von den Veranstaltern eingehalten werden“, so Johanna Davis.



Bernhard Jepsen