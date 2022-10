Berndt Schweizer: Auch nach 50 Jahren noch „voll am Werkeln“

Von: Bernhard Jepsen

Der Künstler zeigt seinen Goldenen Meisterbrief, mehr bedeuten ihm allerdings Kunstpreise und Prämierungen, „weil man dabei die Anerkennung durch Leistung bekommt“. © privat

Er ist Kunstschmied, Metallbaumeister, Diplom-Designer und seit über 50 Jahren in seiner eigenen Werkstatt in Peißenberg beheimatet. Nun hat Berndt Schweizer von der Handwerkskammer für München und Oberbayern den Goldenen Meisterbrief erhalten.

Peißenberg – „Wenn’st in der Schule nix lernst, dann musst halt was arbeiten.“ Diesen Satz seiner Eltern hat Berndt Schweitzer noch heute im Ohr. Damals war der gebürtige Schongauer 14 Jahre alt. Er wuchs in Garmisch-Partenkirchen auf und war schon in der Kindheit künstlerisch begabt. „Das haben meine Eltern erkannt. Ich war immer ein bisschen anders als die anderen“, erinnert sich Schweizer. Im Jahr 1960 begann er eine Lehre in einer Schmiede in Kaltenbrunn. Die Leidenschaft zum Handwerk kam erst peu à peu – aber irgendwann mit voller Wucht.

Heute blickt Schweizer auf eine über 50-jährige Schaffensphase zurück, die ihm viele Preise einbrachte und ihn in der Welt hat rumkommen lassen. Dass ihm nun von der Handwerkskammer der Goldene Meisterbrief verliehen wurde, ist für Schweizer eher eine Randnotiz. Er kommentiert sie jedenfalls nüchtern und pragmatisch: „Ja, es ist ein bisschen Werbung für mich. Die Corona-Zeiten sind für Künstler und Selbstständige schließlich nicht einfach. Aber kaufen kann ich mir dafür nichts.“

In Schongau geboren und in Garmisch-Partenkirchen aufgewachsen

Mehr Wertigkeit für Schweitzer haben indes Kunstpreise und Prämierungen, „weil man dabei die Anerkennung durch Leistung bekommt“. Schweitzer weiß, wovon er spricht. Die erste „Anerkennung“ für eines seiner Werke hat er bereits 1966 während seiner Studienzeit an der Fachhochschule für Design in Aachen erhalten, als er für eine Gitterplastik den zweiten Preis im nordrhein-westfälischen Landeswettbewerb einheimste.

Die Stadt Aachen kaufte das Kunstgebilde schließlich 1978 für ihre Fußgängerzone an. Nach Peißenberg ist Schweizer 1971 gekommen. In dem Jahr hat er auch ein Gewerbe angemeldet und in der Betriebsschlosserei der ehemaligen Zementfabrik eine eigene Werkstatt eingerichtet. Die Selbstständigkeit war zunächst kein Selbstläufer: „Ich habe viel Lehrgeld bezahlt“, konstatiert Schweizer im Rückblick.

Berndt Schweizer mit seinem Lieblingswerk – eine Bronzeskulptur, die die Liebe als Gefühl darstellt. © Jepsen

Damals hatte er kurz damit geliebäugelt, in Rom Bildhauerei zu studieren. Es nicht getan zu haben, bezeichnet Schweizer heute als „den größten Fehler meines Lebens“. Trotzdem: Schweizers künstlerische Vita ist auch ohne Bildhauerei-Studium gespickt mit Höhepunkten.

Werke sorgten für Aufsehen

Auch in Peißenberg haben einige seiner Werke für Aufsehen gesorgt – zum Beispiel die Brunnen-Skulptur vor der St.-Barbara-Kirche, das Alpenpanorama aus Edelstahl auf der Neuen Bergehalde, die Aluminium-Wandskulptur „Schwinge“ an der Realschule und die Skulptur „Cor-Ten-Stahl“, die ab 1976 viele Jahre lang vor der Josef-Zerhoch-Mittelschule stand.

Absolut unverkäuflich ist Schweizers Lieblingswerk – und zwar eine Bronzeskulptur, die sich mit der Liebe in ihrer Eigenschaft als Gefühl beschäftigt. Zehn Jahre hat sich Schweizer mit dem Thema auseinandergesetzt, bis ihm während eines Stipendiums in Venedig die „Eingebung“ kam: „Da ist es aus mir rausgebrochen.“ Schweizer schmiedete ein Paar, das harmonisch und synchron miteinander wirkt, ohne sich zu berühren. Für Schweitzer ist das eine „wunderbare Symbolik“: „Die Skulptur bekommt einmal mein Sohn. Sie bleibt also in der Familie.“

Ideale Ergänzung künstlerisch und privat

Zur Familie gehört auch Lebensgefährtin Irene Orecher. Sie ist Mosaikkünstlerin und arbeitet mit Schweizer in Projekten zusammen. Orecher spricht von einer „idealen Ergänzung“: „Wir beide denken in die gleiche Richtung. Das funktioniert wunderbar.“ Orecher und Schweizer verbindet ein hoher Anspruch an Präzision und Qualität. „Er hat ein unglaubliches Wissen, was die Machbarkeit von Kunstwerken betrifft“, lobt Orecher ihren Lebenspartner. Der 76-Jährige ist übrigens nach eigenem Bekunden noch „voll am Werkeln“: „Manchmal begreife ich es selber nicht. Wenn es mir vergönnt ist, will ich noch bis 80 weitermachen.“

Einen Nachfolger für seine Werkstatt zu finden, ist schwierig. „Es wäre schade, wenn mein Wissen mit ins Grab gehen würde“, sagt Schweizer: „Ich kenne Techniken, von denen heute keiner mehr etwas weiß.“ Doch das Grab wird wohl noch längere Zeit auf Schweizer warten müssen: „Ich bin körperlich ganz gut drauf“, erzählt der Kunstschmied schmunzelnd.

