Auch wegen Putin: Kita-Umbau verzögert sich

Spatenstich erst im nächsten Jahr

Von Bernhard Jepsen schließen

Eigentlich sollte in diesem Jahr die Sanierung respektive der Umbau des Regenbogen-Kindergartens beginnen. Doch einen Spatenstich für das Millionenprojekt wird es heuer nicht mehr geben. Der Baustart wurde auf das Frühjahr 2023 verschoben. Mit ein Grund: Die Pläne sollen nachjustiert werden.

Peißenberg – Bereits im Mai hatte der Marktrat die Entwurfsplanung für den Umbau des von der evangelischen Kirche getragenen Regenbogen-Kindergartens einhellig abgesegnet – wobei die Konzeption des Weilheimer Architekten Florian Lechner ausdrücklich gelobt wurde. Im Zuge des laut Kostenschätzung knapp 1,13 Millionen Euro teuren Projekts sollen unter anderem der direkt an der Thalackerstraße gelegene Altbau ein neues Dach erhalten und die Eingangssituation an das nördliche Grundstücksende verlegt werden. Zudem sind entlang des Kindergartengeländes vier Längsparkplätze geplant (wir berichteten). Um Platz für die Neusituierung des Eingangsbereichs zu schaffen, hat der Bauhof vor ein paar Wochen im nördlichen Grundstücksbereich bereits ein Nebengebäude abgerissen. Doch damit hat es sich vorerst auch. Der eigentlich für dieses Jahr anvisierte Baustart wurde verschoben, wie Bürgermeister Frank Zellner bei einem Pressegespräch bestätigte. Die im Haushalt 2022 eigentlich reservierte erste Tranche von 500 000 Euro wird nicht in Anspruch genommen. Als Grund verweist der Rathauschef auf eine „längere Planungsdauer“. Dem Vernehmen nach soll es aber auch beim Ausschreibungsverfahren Verzögerungen gegeben haben. Doch warum wird planerisch nachjustiert? Ganz einfach: Die Heizung im Regenbogen-Kindergarten läuft über Gas. Ein Energieträger, so Zellner, „von dem die Gemeinde eigentlich loskommen will“. Allerdings ist die Heizanlage im Kindergarten noch nicht besonders alt. Sie wurde erst vor ein paar Jahren erneuert. Der alte, für die Kita-Bedürfnisse überdimensionierte Heizkessel wurde stattdessen im Bauhof installiert. Die Investitionskosten in die Heizanlage des Kindergartens haben sich laut Zellner „eigentlich noch nicht amortisiert“. Nun werde evaluiert, was für die Gemeinde und den Kindergartenbetrieb unter dem Strich die wirtschaftlich sinnvollste Lösung sei. Nach aktuellem Stand soll der Baustart im Frühjahr 2023 erfolgen. Zellner verweist darauf, dass allein schon aus logistischen Gründen eine gewisse Vorlaufzeit notwendig ist. Während der Umbauphase muss der komplette Kindergartenbetrieb ausgelagert werden – und zwar ins Haus der Vereine am Tiefstollen. „Der Umzug des Kindergartens kann natürlich nicht einfach so über Nacht geschehen“, so der Bürgermeister. Auch die Vereine, die wie der Liederkranz-Orchesterverein oder der Spielmannszug im Haus der Vereine proben, benötigen Planungssicherheit. Für sie müssen Ausweichquartiere gefunden werden. „Wir wollen die Vereine möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung belassen“, kündigt Zellner an.

Wirtschaftlichste Lösung gesucht