Auf dem Rad in die Zukunft bei der „Energierundfahrt“ durch Peißenberg

Sein Konzept aus „Photovoltaik, einer Wärmepumpe und viel bastlerischem Know-How“ stellte Christian Binder (l.) Michael Sendl (M.) und Eckart Stüber vor. Informationen aus erster Hand © ZERHOCH

Erdgas, Solarstrom oder Wärmepumpe? Nicht erst seit Beschluss des „Heizungsgesetzes“ in der vergangenen Woche sehen sich viele Bürger mit einer zukunftsweisenden Frage konfrontiert. Die vom Ortsverband der Grünen organisierte „Energierundfahrt“ sollte für mehr Klarheit sorgen.

Peißenberg – Die Tage werden wieder kürzer, abends und nachts wird es kühl. Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen. Nicht erst im Zuge des viel diskutierten „Heizungsgesetzes“ stellen sich daher viele Menschen die Frage, wie der Umstieg auf erneuerbare Energien auch innerhalb der eigenen vier Wände gelingen kann.

Am Samstag lud der Ortsverband Peißenberg der Grünen interessierte Bürger deshalb zu einer Rundfahrt durch den Ort ein, bei der verschiedene Konzepte des Heizens und der Energiegewinnung vorgestellt und Fragen beantwortet werden konnten.

Das Ganze fand natürlich – ganz klimaneutral – mit dem Fahrrad statt. Nach einer kurzen Begrüßung durch die Gemeinderäte Annette Daiber und Matthias Bichlmayr sowie Bezirksrat Eckart Stüber und „Biomichl“ Michael Sendl begann die Besichtigung von fünf ausgewählten Gebäuden.

Viel Unsicherheit verbreitet

Dass einige Bürger als „Panikreaktion“ aktuell wieder zu Gas- und Ölheizungen greifen würden, sei in den letzten Monaten vor allem der Kommunikation geschuldet, hieß es von Seiten der Organisatoren. Es wurde „viel Unsicherheit verbreitet“, so Sendl.

Gleich am Treffpunkt, dem Gasthof zur Post, erklärte der Wirt Hans Spirkl den Anwesenden sein mehrfach ausgezeichnetes Konzept: Eine Kombination aus drei Blockheizkraftwerken, einer groß angelegten Photovoltaikanlage und einem Notstromaggregat leisten ihm und seinem Gasthof gute Dienste.

Auf eine nachhaltige Energiegewinnung „schauen wir immer schon“, sagte Spirkl. Dennoch versuche er, „viel zu sparen“. Gerade seine Gästezimmer würden aber für „ständige Herausforderungen“ sorgen, so der Wirt.

Zur Installation einer Pelletheizung bewegt

Im weiteren Verlauf bewegte sich der Zug der Radler in Richtung Ortsteil „Alte Bahn“, wo Alexander Rossner seinen Gästen eine Pelletheizung präsentierte. Das Wohngebäude enthält Teile aus den „achtzehnhunderter, neunzehnhunderter und zweitausender Jahren“, und beherbergt neben seiner Familie noch sechs weitere Mietparteien, schilderte Rossner die Wohnsituation.

Der historisch „nicht einheitliche“ Bau, der feuchte Untergrund sowie ein „langfristig vernünftiger Preis“ hätten sie vor wenigen Jahren zur Installation einer Pelletheizung bewegt, sagte er. Die Suche nach einem Lager für die Pellets sei dabei eine besondere Herausforderung gewesen, so Rossner. Letztlich habe er „einen Teil der Garage geopfert“, in der nun sieben Tonnen Pellets Platz finden. In Kürze erhält das Mehrparteienhaus außerdem eine Photovoltaikanlage, die ausschließlich der Stromgewinnung dienen soll, so Rossner weiter. „Ich kann es jedem nur empfehlen“, sagte er. Je nachdem, wie sich der Pelletpreis entwickelt, rechnet er mit einer Amortisation in etwa „20 Jahren, oder schneller“.

Mit viel bastlerischem Know-How

Anschließend ging es auf den Hof von Michael Sendl, wo die Radler neben Weißwurst und Bier eine Hackschnitzelheizung und mit synthetischem Kraftstoff betriebene Landmaschinen erwarteten. Die Hackschnitzel bekommt er von einem ortsansässigen Bauern, empfindet sie als „ökologisch betrachtet sehr sinnvoll“ und betonte vor allem, dass sich „unsere Wälder stark verändern“.

Durch den Borkenkäfer entstandenes Abfallholz könne somit wenigstens anderweitig Verwendung finden. Auch einige Nachbarhäuser seien mittlerweile an seine Nahwärmeversorgung angeschlossen, erklärte Sendl.

Bevor die Anwesenden ihre Tour mit Kaffee und Kuchen bei Familie Daiber ausklingen lassen konnten, hielt das Feld noch bei einem weiteren Wohnhaus, wo Ingenieur Christian Binder den Anwesenden sein Konzept aus Photovoltaik, einer innenliegenden Wärmepumpe und viel bastlerischem Know-How vorstellte. Seine Wärmepumpe läuft „nur bis März und ab Oktober“, so Binder. Im Sommer decke die Photovoltaik das meiste ab.

Dennoch lebt seine Familie „nicht komplett autark“, gestand er ein. Ein kleinerer Betrag müsse jährlich dazugekauft werden. Seine Pumpe habe seit Betriebsbeginn jedoch „nicht ein Mal gemurkst“, betonte Binder. In Summe bot sich den Radlern ein vielseitiges Programm verschiedener Konzepte, wobei ihnen die Eigentümer Rede und Antwort standen.

FLORIAN ZERHOCH