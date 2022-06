Aus für Bolzplatz in Peißenberg: Lebenshilfe will hier bauen

Von: Bernhard Jepsen

Bislang wird das Grundstück an der Ecke „Wilhelm-Röntgen-Straße/Bert-Schratzlseer-Straße“ als Bolzplatz genutzt. Auf einem Teilbereich des Areals will die Lebenshilfe nun zwei Wohnhäuser errichten. © Bernhard Jepsen

Der Verein „Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen Weilheim-Schongau e.V.“ hat große Pläne: So soll auf dem freien Grundstück an der Ecke „Wilhelm-Röntgen-Straße/Bert-Schratzlseer-Straße“ ein ambulant betreutes Wohnhaus und ein Gebäude für gemeinschaftliches Wohnen entstehen.

Peißenberg – Die „Lebenshilfe Weilheim-Schongau“ versteht sich als „Wohndienstleister“ für Menschen mit geistigen und / oder körperlichen Behinderungen. Der Zielgruppe soll Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und das Recht auf angemessenes Wohnen ermöglicht werden. Das Angebot der Lebenshilfe umfasst aktuell 47 Plätze im gemeinschaftlichen und neun Plätze im ambulanten Wohnen. Hauptstandort sind die Gebäude an der Pollinger Obermühlstraße gleich neben den Oberland-Werkstätten.

Der Bedarf an Wohnraum ist freilich viel höher, derzeit liegen 26 Aufnahmeanträge auf dem Tisch. Aus diesem Grund möchte die Lebenshilfe baulich expandieren – und zwar mit zwei Wohnhäusern in Peißenberg. Auf einem bislang unbebauten und als Bolzplatz genutzten Grundstück an der Ecke von Wilhelm-Röntgen-Straße und Bert-Schratzlseer-Straße, das die katholische Kirche zur Verfügung stellt, sollen mittelfristig sechs Plätze im gemeinschaftlichen und sechs Plätze im betreuten Wohnen entstehen.

Peißenberg bietet „ideale Lage“ für das Projekt

Laut Helmut Guggenmos, dem Vorsitzenden der Lebenshilfe, bietet Peißenberg für das Projekt eine „optimale Lage“ – auch wenn es „schwierig“ gewesen sei, vor Ort ein passendes Grundstück zu finden. Der Markt verfüge über eine gute Infrastruktur unter anderem in den Bereichen „Nahversorgung“ und „Freizeitangebot“. Damit seien die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Inklusion vorhanden. Generell sei es Ziel der Lebenshilfe, dezentrale Einrichtungen im Landkreis zu schaffen.

Ein weiteres Argument für Peißenberg: Rund 20 Eltern von Menschen mit Behinderungen, die aus Peißenberg stammen, haben bei der Kinderhilfe angefragt. Der Klientel soll ermöglicht werden, dort zu wohnen, wo sie sich wohlfühlt und integriert ist. „Das ist der ausdrückliche Wunsch der Eltern“, erklärt Guggenmos. Die Kinder sollen eine langfristige Wohn- und Betreuungsperspektive in der gewohnten Umgebung erhalten. „Wobei die ‘Kinder‘ im Alter zwischen 15 und 60 Jahren sind“, so Guggenmos. „Wir sind dabei, die Planungen hemdsärmelig voranzutreiben“, berichtet der Vorsitzende der Lebenshilfe.

Häuser sollen im „ortsüblichen Stil“ errichtet werden

Die Baukosten für die beiden im „ortsüblichen Stil“ geplanten Wohnhäuser würden „einiges über zwei Millionen Euro“ liegen: „Aber wir werden das stemmen können“, versichert Guggenmos. Neben Fördermitteln sollen unter anderem 500 000 Euro aus einer Stiftung fließen. Auch die Peißenberger Angehörigen der künftigen Bewohner werden sich mit einem höheren Betrag beteiligen. Guggenmos‘ Zwischenfazit: „Es ist ein Projekt, das Peißenberg benötigen und die Bürger zufriedenstellen würde.“ Im Marktrat kam die Konzeptpräsentation denn auch bestens an. „Behinderte Menschen gehören zu unserer Gemeinschaft. Es ist ein tolles Projekt“, erklärte Christian Quecke (CSU/Parteilose) im Plenum.

Marktgemeinde überlegt, Projekt finanziell zu unterstützen

Peißenberg sei „traditionell ein offener Ort“. Die beiden Wohnhäuser würden das soziale Angebot weiter abrunden. Baurechtlich wird es keine Hürden geben. Der Marktrat segnete den eingereichten Antrag auf Änderung des Bebauungsplans für das „Wohngebiet zwischen Böbinger- und Schongauer Straße“ einhellig ab. Dabei ging es unter anderem um eine geringfügige Verschiebung der Baugrenzen.

Auch finanziell wird der Markt eventuell helfen: „Wir sollten uns als Kommune überlegen, ob wir da nicht einen Beitrag leisten können“, regte Alt-Bürgermeisterin Manuela Vanni (Peißenberger Liste) an. Ähnlich äußerte sich Matthias Reichhart (Bürgervereinigung): „Mit einer Unterstützung könnten wir ein wichtiges Zeichen setzen.“ Über ein mögliches finanzielles Engagement wird der Marktrat noch gesondert beraten.

