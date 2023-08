An der Hauptstraße in Peißenberg: Aus Laden wird Wohnung - Entscheidung umstritten

Projekt mit Haken

Von Bernhard Jepsen

Das alte, in der Gabelung zwischen Haupt- und Gartenstraße gelegene Wohn- und Geschäftshaus soll saniert und aufgestockt werden. Der Bauantrag wurde im Peißenberger Bauausschuss allerdings erst nach ausgiebiger Diskussion abgesegnet. Der Haken an dem Projekt: Es fällt eine Gewerbeeinheit weg.

Peißenberg – Die Bebauung entlang der Haupt- und Schongauer Straße befindet sich in einer Art Strukturwandel. Nicht nur, dass prägende Gebäude wie zuletzt das „Goribauer“-Anwesen aus dem Ortsbild verschwinden. An der Ortsdurchfahrt gibt es auch immer weniger Läden und Gewerbebetriebe. Eine Entwicklung, die von der Kommunalpolitik nicht gerne gesehen wird. Im Gemeinderat tut man sich bislang aber schwer, einen klaren Kurs zu fahren – so auch in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses.

Immer weniger Geschäfte

Konkret ging es um das baufällige Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Gartenstraße/Hauptstraße, in dem bis vor ein paar Wochen im westlichen Gebäudeteil noch ein Schallplatten-Laden einquartiert war (Hausnummer: Hauptstraße 114). Das Haus soll energetisch saniert und leicht aufgestockt werden, sodass auch die Dachgeschosse künftig als Wohnraum genutzt werden können. Die zusätzlichen Nutzflächen sollen den beiden Wohneinheiten im ersten Obergeschoss zugeschlagen werden. Eine dritte Wohnung soll zudem im Erdgeschoss entstehen – und zwar im östlichen Gebäudeteil (Hausnummer: Hauptstraße 112 a). Die Fläche war bislang in der Bauleitplanung als Gewerbeeinheit ausgewiesen. Ergo: Einer der beiden Ladenräume – nämlich der von der Hauptstraße aus gesehen rechte – würde durch den geplanten Umbau wegfallen.

Neben der Stellplatzfrage sorgte genau dieser Umstand im Ausschuss für Diskussionen. Es sei „grundsätzlich positiv“, so erklärte Bürgermeister Frank Zellner (CSU), wenn das Gebäude in Nähe des Rigi-Centers optisch aufgehübscht werde. Allerdings bezeichnete es der Rathauschef als „nicht adäquat“, wenn eine Gewerbeeinheit geopfert werde. „Ich weiß, sie wollen die Ladengeschäfte an der Ortsdurchfahrt erhalten. Ich gebe ihnen da auch grundsätzlich Recht“, bestätigte Jürgen Forstner (Freie Wähler) Zellners Argumentation. Im konkreten Fall sei eine Ausnahme aber durchaus gerechtfertigt. „Lieber habe ich doch einen Laden und ein schönes Gebäude als gar keinen Laden und ein Gebäude, das nicht so schön ist“, meinte Forstner: „Mit der Planung können wir zumindest einen Laden halten.“ Das Projekt wäre so gesehen ein „guter Kompromiss“. Ähnlich äußerte sich Bernd Schewe (SPD): Besser sei eine ordentliche Gewerbeeinheit als gar keine. Auch früher seien beide Gewerbeeinheiten nicht durchgängig belegt gewesen. Und: „Der Plattenladen war nach meiner Einschätzung auch nicht der totale Bringer bei der Gewerbesteuer.“

Höck pocht auf klare Linie

Anton Höck (Peißenberger Liste) wiederum pochte auf eine „klare Linie“. Man müsse sich im Gremium überlegen, ob man entlang der Ortsdurchfahrt in den Erdgeschossen Gewerbeflächen erhalten wolle oder eben nicht. Wenn man Wohnnutzungen freigibt, dann müsse man konsequent sein und sie überall zulassen. Höck spielte damit auf die erst vor kurzem zugelassene Umnutzung von Gewerbe- in Wohnraum an der Schongauer Straße gegenüber der Einmündung zur Bert-Schratzlseerstraße an. Zellner erklärte, dass es sich diesbezüglich nicht um einen frequentierten Bereich wie im Umfeld des Rigi-Centers gehandelt habe, sondern um ein Wohnquartier. Letztlich segnete der Bauausschuss die eingereichte Planung für die energetische Sanierung und Aufstockung des Wohn- und Geschäftshauses mit der Streichung einer Gewerbeeinheit mit 7:4-Stimmen ab.