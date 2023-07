Ausschreitungen in Saint Brévin, doch Peißenberger besuchen Partnerstadt: „Diesen Sieg gönnen wir den Rechten nicht“

Von: Bernhard Jepsen

Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner (Mitte) zwischen dem nun zurückgetretenen Yannick Morez (r.) und dessen Vorgänger Yannick Haury (l.). © privat

Im August fährt eine Peißenberger Delegation ins französische Saint Brévin, um die Städtepartnerschaft zu feiern. Doch das Jubiläum wird von einem Brandanschlag überschattet.

Peißenberg – Es sind schockierende Nachrichten, mit denen Ende März der an der Atlantikküste gelegene Ferienort Saint Brévin in die Schlagzeilen geriet. Vor dem Wohnhaus von Bürgermeister Yannick Morez wurden zwei Autos vorsätzlich in Brand gesteckt. Die Flammen griffen auf das Gebäude über. Zwar wurde bei dem Brandanschlag niemand verletzt, aber bei Morez und seiner Familie hat das Ereignis tiefe Spuren hinterlassen. Mitte Mai trat Morez von seinem Amt als Bürgermeister zurück. Der 62-Jährige wird Saint Brevin den Rücken kehren und mit seiner Familie wegziehen.

Zu den Hintergründen des Brandanschlags: Im März 2021 wurde beschlossen, eine bestehende Asylunterkunft in Saint Brévin zu erweitern und neben eine Grundschule zu verlagern. Das sorgte bei einer kleineren Anzahl von Bürgern des knapp 15 000-Einwohnerortes für Proteste, die sich allerdings regional schnell ausweiteten. Saint Brévin wurde Schauplatz für Demos von rechtsradikalen Gruppierungen aus ganz Frankreich. Die Lage eskalierte – bis zum Brandanschlag auf Morez´ Wohnhaus.

Bestürzung in Peißenberg

In Peißenberg herrscht im gemeindlichen Partnerschaftskomitee große Bestürzung über die Vorfälle in Saint-Brevin. „Ich war entsetzt, als ich das erfahren habe. Das hat mich tief bewegt“, sagt Bürgermeister Frank Zellner: „Ich kenne die Örtlichkeit. Ich habe bei meinem Antrittsbesuch in dem Haus von Yannick Morez übernachtet.“ Zellner hat Morez nach dem Anschlag noch nicht persönlich gesprochen, ihm aber schriftlich sein „Mitgefühl und Unverständnis“ übermittelt: „Ich würde mich freuen, wenn wir uns im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten noch einmal sehen könnten.“

Jubiläumsreise abzusagen war keine Option

Natürlich wurden die Hintergründe des Anschlags auch im Partnerschaftskomitee erörtert. Soll Peißenberg mit einer Gemeinde eine gesellschaftlich-kulturelle Verbindung pflegen, in der rechtsradikale Gruppierungen wegen der Erweiterung einer Asylunterkunft auf die Barrikaden gehen? Für das Komitee war die Antwort schnell klar: „Wir waren uns nach zwei Sätzen einig“, berichtet Zellner: „Gerade auch nach dem Besuch unserer Montessorischule in Saint Brévin sind wir der festen Überzeugung, dass der Ort nicht fremdenfeindlich ist.“ Die Jubiläumsreise abzusagen, sei keine Option gewesen: „Diesen Sieg gönnen wir den Rechten nicht. Das ist nämlich genau das, was sie erreichen wollen“, betont Zellner. Vielmehr wolle man demonstrieren, dass die beiden Orte gegen rechte Umtriebe zusammenhalten und für Völkerverständigung stehen: „Wir fahren nach Saint Brévin. Gerade jetzt ist das ganz wichtig“, erklärt der Bürgermeister.

Keine Probleme bisher in Peißenberg

Zellner selbst hat noch keine bösartigen Anfeindungen wegen der Unterbringung von Flüchtlingen respektive Asylbewerbern in Peißenberg erdulden müssen: „Das läuft alles bislang gut ab.“ Durch den Landkreis und den ehrenamtlichen Helferkreis erfahre man viel Unterstützung. Wichtig ist laut Zellner, dass die Migranten gleichmäßig auf die Landkreiskommunen verteilt werden. In Peißenberg lege man zudem großen Wert darauf, keine Turnhallen zu belegen und genügend Kapazitäten in Schulen und Kindergärten freizuhalten. Das sei ein wichtiges Signal an die einheimische Bevölkerung: „Man muss die Interessen austarieren“, meint Zellner.