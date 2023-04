Auszeit für Flutgeschädigte aus Bad Münstereifel auf dem Berghof bei Peißenberg

Am vorletzten Urlaubstag auf dem Berghof bei Peißenberg: Silke und Nabil Manheller (2. und 3.v.l.) mit (v.l.) Ute Heger, Emanuel Gronau und Benedikt Heger. Die Manhellers verloren ihr Haus in Bad Münstereifel © gronau

Auf Vermittlung der „Fluthilfe Oberland“ verbrachte das Ehepaar Manheller eine Woche auf dem Berghof bei Peißenberg. Sie sind seit der Flutkatastrophe traumatisiert und genossen die Auszeit in Oberbayern.

Peißenberg – Am 14. Juli jährt sich die Flutkatastrophe im Ahrtal und angrenzenden Regionen zum zweiten Mal. Längst sind die Menschen in Deutschland mit neuen Katastrophen und Herausforderungen konfrontiert. Angesichts beispielloser privater Spenden in Höhe von rund 445 Millionen Euro, eines von der Bundesregierung zugesagten 30-Milliarden-Euro-Hilfspaketes, gepaart mit Zusagen unbürokratischer Hilfe von Politikern in Bund und Land, sollte man meinen, dass das viele Geld geholfen hat und die meisten Schäden mittlerweile beseitigt sind. Leider ist dem nicht so. Rund 180 Millionen Euro privater Spenden warten immer noch darauf, Gutes zu bewirken. Und von dem staatlichen Hilfspaket haben laut jüngster TV-Berichterstattung erst rund fünf Prozent die Flutgebiete erreicht.

Silke und Nabil Manheller können ein Lied singen von den Hindernissen auf dem Weg zurück in ein normales Leben. Das Ehepaar lebt in Bad Münstereifel, das die Erft im Juli 2021 binnen kurzem in ein Katastrophengebiet verwandelt hat. Jetzt sitzen sie hier in Oberbayern, auf der Eckbank bei Ute Heger vom Peißenberger Berghof, die sie auf Vermittlung der „Fluthilfe Oberland“ eine Ferienwohnung kostenlos nutzen ließ und blicken zurück auf eine Woche Erholung.

„Es war sehr, sehr schön, wir sind herzlich aufgenommen worden“, sagt Silke Manheller dankbar. In vollen Zügen genossen habe sie die schöne Wohnung mit dem herrlichen Bergblick, Schloss Linderhof, Garmisch mit Eibsee und Zugspitze, die Therme in Kochel und das Salzbergwerk in Berchtesgaden. Sie sammelte Eindrücke, die sie für eine Woche ihre traumatischen Erlebnisse vergessen ließ.

Doch dann kommt das Gespräch doch noch auf die Flutnacht und ihre Folgen. Ehemann Nabil erzählt davon. So rasant sei die Erft über die Ufer getreten, dass er – zusammen mit einem Helfer – einen Mann erst in letzter Sekunde mit einem langen Stromkabel aus den Fluten habe retten können. Einen weiteren Mann, der sich an einem Laternenpfahl festhielt, hätten die Kräfte verlassen und er sei einfach weggespült worden.

Ehefrau Silke kommen bei dem Rückblick die Tränen, und sie bittet Nabil, nicht weiter zu erzählen. Auch nach mehr als eineinhalb Jahren sitzt die Angst der Flutnacht noch tief.

Das Haus der Manhellers in Holzständerbauweise hielt in der Flutnacht dem Druck von Wasser und Schwemmgut gerade noch stand. Es musste allerdings später wegen massiver Wasserschäden und zu labiler Statik abgerissen werden.

Die Manhellers wohnen deshalb seit eineinhalb Jahren bei ihrer Tante in einer „sehr kleinen, engen Wohnung“ und warten auf den Tag, an dem sie ihren – jetzt massiv gebauten – Neubau beziehen können.

80 000 Euro hatte ihnen der Versicherer angeboten für den von ihm selbst festgestellten Totalschaden. Der um ein vielfaches teurere Neubau raubt der Steuerfachangestellten und dem Lagerlogistiker jetzt sämtlich Ersparnisse für das Alter und oft genug den Schlaf.

Beide sind nach eigenem Bekunden „psychisch sehr stark angeschlagen, weil wir die Flut so hautnah miterlebt haben“. Eine Rehamaßnahme haben sie schon hinter sich und auch hier in Oberbayern ist die Woche Auszeit schon wieder vorbei.

Jetzt geht es für die zwei zurück in den Strudel von Energiekosten, Handwerkermangel, Inflation, Lieferschwierigkeiten, Bürokratie, Baugutachter – und den Erinnerungen an die Katastrophennacht.

Spendenkonto: Wer das Engagement der „Fluthilfe Oberland“ unterstützen möchte, kann das mit einer Spende tun – auf das Konto der „Bürgerinfo Weilheim e.V.“, IBAN: DE 82 7035 1030 0009 1132 75 (unter Angabe des Verwendungszwecks „Jugendhilfe Flutkatastrophe 2021“).

Emanuel Gronau