Auto kracht bei Peißenberg frontal in Lastwagen: Fahrer lebensgefährlich, zwei Mädchen schwer verletzt

Von: Kathrin Hauser

Wegen des schweren Verkehrsunfalls auf der Peißenberger Umfahrung war die Straße gestern über mehrere Stunden gesperrt. © Ruder

Peißenberg – Bei einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 14.50 Uhr auf der Umfahrung von Peißenberg ereignete, wurden drei Personen schwer bis lebensgefährlich verletzt und eine Person erlitt leichte Verletzungen.

Autofahrer wurde lebensgefährlich verletzt

Wie die Polizeiinspektion Weilheim mitteilt, war ein Auto, das ein 57-Jähriger aus München steuerte, auf der B 472, der Peißenberger Umfahrung, in Richtung Hohenpeißenberg unterwegs. Neben dem Fahrer saßen zwei Mädchen im Teenager-Alter in dem Fahrzeug. In einer lang gezogenen Linkskurve vor der Ausfahrt Wörth kam der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Lastwagen, der in Richtung Weilheim fuhr. Der 52-jährige Lastwagenfahrer, der aus dem Raum Schongau kommt, erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Autofahrer wurde lebensgefährlich verletzt und ins Klinikum nach Großhadern geflogen. Die beiden Mädchen wurden mit schweren Verletzungen ins Unfallklinikum nach Murnau gebracht.

Umfahrung für mehrere Stunden gesperrt

Die Umfahrung von Peißenberg war über mehrere Stunden gesperrt. In dieser Zeit wurde der Verkehr durch die Marktgemeinde Peißenberg geleitet. Die Feuerwehren aus Peißenberg, Hohenpeißenberg und Huglfing waren im Einsatz. Zur Klärung der Unfallursache und des Unfallhergangs wurde ein verkehrstechnisches Gutachten erstellt.