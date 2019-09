Bahnübergänge in Peißenberg: Sulzer Straße geöffnet, Forster Straße gesperrt

Eine längere Bauzeit in Peißenberg neigt sich langsam dem Ende zu: Der Bahnübergang an der Sulzer Straße wurde wieder für den Verkehr freigegeben.

Flexibel müssen die Autofahrer derzeit in Peißenberg sein: Während die Bauarbeiten am Bahnübergang Sulzer Straße nun abgeschlossen sind und der Verkehr dort wieder rollt, wurde der Bahnübergang an der Forster Straße erneut gesperrt. Dort werden noch letzte Arbeiten erledigt. Am Montag soll der Zug wieder fahren.

