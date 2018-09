Alltäglicher Irrsinn, genussvoll herausgearbeitet

Wirklich viel gejodelt wurde nicht, beim Auftritt des Bairisch Diatonischen Jodelwahnsinns am Samstagabend in der Tiefstollenhalle in Peißenberg. Die Musiker, die rund zwei Stunden auf der Bühne standen, sahen auch irgendwie anders aus als auf den Plakaten. Dennoch war es ein mitreißender Abend, bei dem das Publikum voll auf seine Kosten kam.

Peißenberg – Von der Urbesetzung des 1986 gegründeten Trios ist nur Otto Göttler (Gesang, Ziehharmonika und Ukulele) dabei. Und um seine Person ist das Programm in weiten Teilen gestaltet. Auch wenn Geli Huber an der Harfe, am Hackbrett und der Flöte, sowie Tobias Andrelang am Kontrabass sich immer mal wieder zu Wort meldeten. Über Göttler erfuhr man, dass er in Obergiesing aufgewachsen ist und heute auf dem Land lebt. Er erzählte von seinem schulpflichtigen Sohn, der nur hochdeutsch mit ihm spricht, und von seinem Nachbarn, der daran zweifelte, ob in Peißenberg überhaupt wer in das vom Kulturverein organisierte Konzert kommt.

Die drei Vollblutmusiker verstehen sich wohl in erster Linie als Musikanten – vielleicht sogar als Wirtshausmusikanten, die gerne auch mal zum Tanz aufspielen. Dabei ist es ihnen aber wichtig, mit ihren Texten auch beim Volk und den aktuellen Themen zu bleiben – selbst wenn es dabei manchmal etwas skurril wird. Zum Beispiel, wenn Göttler sich als Windrad im Stillstand positioniert und dafür auch Applaus vom Publikum erwartet. Denn die Energiewende war eines der Themen, bei denen das Trio den ganz alltäglichen Wahnsinn genussvoll herausgearbeitet hat.

Das Publikum wurde zum Mitmachen aufgefordert und durfte „Plastiktütenperkussion“ machen, was nach kurzem Üben ganz gut klappte. Besonders beeindruckten die Peißenberger, weil sie die Tüten sauber gefaltet zurückgaben.

Sozialkritik gab es in diesem Konzert ebenso wie Heimatliebe im Gewand eines Protestsongs, Spitzen gegen die Banken und heftige Kritik speziell an den Managern eines deutschen Autobauers und natürlich an deren Gehältern. Wenn er über die immer weiter steigenden Mieten in München, die sozialunverträglichen Hausrenovierungen und die von Spekulanten angetriebenen Entmietungskomandos sprach und sang, merkte man, dass es Göttler damit ernst ist. Und auch mit den Obdachlosen unter den Münchener Isarbrücken solidarisierte er sich. Nicht zu vergessen die Erinnerung an den Giesinger Autor Werner Schlierf, von dem er einen Text sang und damit viele im Publikum berührte. Allerdings war längst nicht alles, was gespielt wurde bayerische Volksmusik. Ein bretonisches Volkslied hatte in dem Programm ebenso seinen Raum wie der Blues, die Balkanpolka oder der Walzer. Auch spitzzüngige Zwischentexte, nach Art des Dr. Rinsgwandl gab Göttler mit viel Begeisterung zum Besten.

Es war ein Abend, der von bayerischer Befindlichkeit zwischen München und Oberland erzählte, mit Begeisterung und, wie das Programm wissen ließ, „authentisch“ vorgetragen.

Von Heribert Riesenhuber